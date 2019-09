Zámecký park v Jičíně je již po několik roků začátkem léta dějištěm oblíbeného Food festivalu.

Ilustrační foto. | Foto: pixabay

Tentokrát se promění na místo, kde se uskuteční degustační festival 16 vinařství z Čech a Moravy. Za vstup na Vinný košt nezaplatíte ani korunu. Pokud budete chtít degustovat, musíte si připravit 100 korun na zakoupení skleničky, do které budou pozvaní výrobci svá vína nalévat. Vína odlišných odrůd doplní i stánek s burčákem. Nebude chybět ani vhodné občerstvení – sýry, středomořské dobroty, něco slaného i sladkého. O hudební doprovod akce se postarají kapely Trampoty, Poslední lež, Odstín, Černoši a Last Station. Organizátoři nezapomněli ani na nejmenší návštěvníky a připravili pro ně dětskou zónu. Pokud jste soutěživý typ, pak budete mít možnost se zapojit do mnoha soutěží.