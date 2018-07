Za čtyři miliony bude z hostince vývařovna

Lužany - Obec, ke které se váže první písemná zmínka k roku 1052 a patří tak k nejstarším v regionu, se snaží dlouhodobě nabídnout co největší komfort svým obyvatelům.

Obec Lužany vybuduje za 4 miliony z hostince vývařovnu s výdejnou pro děti a seniory.Foto: Deník

Chce být samostatná také v zajišťování obědů pro děti, které zatím dováží z Lázní Bělohradu. Z bývalého hostince U Víchů proto hodlá zřídit vývařovnu s výdejnou, a to nejpozději do roku 2020.

„Všichni místní pamatují, že jsme jako děti na obědy docházely do vývařovny JZD, později hostince U Víchů. Je to kousek od školy. Nyní zde chceme činnost obnovit,“ říká k projektu akční starosta Martin Mitlöhner. Objekt, který fungoval jako vývařovna a později hostinec, obec vloni zakoupila od vlastníků společně se společenským sálem, stodolou a s částí zahrady za čtyři miliony korun.

Vizionáři

Představitelé Lužan už mají jasno, jak s rozsáhlou stavbou naložit. V prvém patře zrekonstruují stávající byt, který chtějí pronajímat. Tak budova znovu ožije. Druhá etapa bude o přestavbě bývalé hospody na kuchyň s výdejnou pro 120 až 150 strávníků a rekonstrukci sociálního zařízení. Náklady na stavbu by se měly pohybovat okolo 3 až 4 milionů korun. „Peníze na realizaci máme na účtu, dotace z ministerstva školství na zřízení jídelny není, možná by mohl na projekt přispět kraj,“ dodává Martin Mitlöhner k financování.

Do bývalého hostince by docházeli na jídlo nejen školáci, ale třeba i senioři, dále by se odsud obědy transportovaly do Úlibic a Konecchlumí. „Budeme moci experimentovat, vařit zdravě, podomácku, tak, jak si přejí rodiče. Otázkou je, zda seženeme kuchaře,“ nastiňuje starosta plány obce.

Ve třetí etapě by chtěli místní zrenovovat společenský sál pro 150 lidí včetně sociálního zázemí. Poslední etapou pak bude zprovoznění části stodoly a bývalého chléva, kde by mohla výhledově parkovat nová technika hasičů.

Škola prioritou

O tom, že pro Lužanské je zajištění výchovy a vzdělávání dětí prioritou, svědčí nedávno završená rekonstrukce budovy včetně zahrady. Nyní je na pozemku před dokončením i multifunkční hřiště, které bude sloužit jak škole, tak veřejnosti.



Stávající budova školy byla v Lužanech otevřena v roce 1892.

Renovace:

2007 – rekonstrukce stropů – 1,6 mil. (dotace 1,3 mil.)



2008 – výstavba dětského hřiště a nákup vybavení – 774 tis. (dotace 658 tis.)



2009 – 2010 – oprava přístupových komunikací – 918 tis. (dotace 581 tis.)



2010 – výstavba pergoly a zahradního domku – 598 tis. (dotace 300 tis.)



2012 – snížení energetické náročnosti – výměna oken, dveří, zateplení, tepelné čerpadlo – 2,8 mil. (dotace 1,2 mil.)



2014 – nová učebna MŠ - kapacita školky 35 dětí – 94 tis.



2015 – zabezpečení školy a renovace tělocvičny – 74 tis.



2017 – vybudování nové učebny a ředitelny – kapacita ZŠ je 45 dětí - 350 tis.



2018 – multifunkční hřiště na zahradě školy – 4 mil. (dotace 1,8 mil.)