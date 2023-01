Prezidentské volby z auta, kterých se mohli účastnit lidé s covidem nebo v izolaci, proběhly v Pardubickém kraji bez zájmu. Náklady bude platit stát.

„Zatím nikdo nepřijel,“ hlásil předseda volební komise Evžen Vokál hodinu před koncem drive-in voleb.

A nulu udrželi až do konce. „Drive-in způsob hlasování v prezidentských volbách v Pardubickém kraji využili čtyři voliči. Dva v Pardubicích, jeden v Ústí nad Orlicí a jeden v Chrudimi. Ve Svitavách to nevyužil nikdo,“ uvedl mluvčí Pardubického kraje Dominik Barták.

V Královéhradeckém kraji přijelo autem odvolit dvanáct lidí, z toho osm přímo v Hradci Králové. V celých východních Čechách s více než milionem obyvatel tak touto formou odvolilo 16 lidí.

Nakažení se žloutenkou stejně nevolí

KOMENTÁŘ



Drive-in volby, to bude drahá sranda. Proč nestačil respirátor?



Vyhřívaný stan, zapečetěná urna, tři úředníci. Tak vypadaly drive-in volby ve Svitavách, kde hasiči rozbili stan pro volební komisi na parkovišti u stadionu. Všude cedule, člověk měl chvíli dojem, že zemi zase sužuje velká epidemie covidu. Asi už sedmá v řadě. Prezidentské volby sice možná táhnou, ale ve Svitavách za celý den nepřijel vozem k urně ani jediný člověk. Úředníci strávili pěkný den ve vyhřátém stanu, na voliče tu čekali od osmi hodin ráno až do pěti odpoledne. Společnost jim dělali policisté a hasič. Čekali marně. „Držíme jednu velkou nulu,“ hlásili hodinu před koncem voleb komisaři. A udrželi ji. Nula však nebude na účtu za uspořádání této „srandy“. Nikdo zatím nechce říci, kolik stát za drive-in volby zaplatí. Malá částka to však nebude. Kolemjdoucí lidé nevěřícně kroutili hlavami. „Stát vyhazuje zbytečně naše peníze. Copak je nějaká epidemie, prd leda,“ rozčiloval se starší muž poblíž stanoviště ve Svitavách. Zrovna tady seděli komisaři devět hodin zcela zbytečně a podobné to bylo i jinde. Otázka je, zda celé tyhle volby zvláštní formou nebyly zbytečné. Možná by stačilo, aby si lidé v karanténě do volební místnosti nasadili respirátory.



Iveta Nádvorníková

Nakažených covidem je v regionu velmi málo. V neděli hygienici v Pardubickém kraji zaznamenali dva případy covidu, ve středu jedenáct. Mnozí mají pochybnosti, zda v době, kdy epidemie koronaviru slábne, byly volby touto formou nutné.

„To není otázka na nás, ale na politiky. Rozhodli se, že dají možnost volit lidem v karanténě kvůli covidu nebo izolaci. Kdo ale má třeba žloutenku, ten nemůže. Poslanci schválili speciální zákon jen kvůli covidu. My konáme, co dostaneme za úkol. Je to zákon jen pro tyto prezidentské volby,“ vysvětlil mluvčí Ministerstva vnitra Ondřej Krátoška.

Prezidentské volby na drive-in stanovišti ve Svitavách.Zdroj: Deník/Iveta Nádvorníková

Kolik stály drive-in volby, není zatím jasné. „Jde to z celého balíku a teprve po volbách se vše vyúčtuje. Celkové náklady na volby činí 800 milionů korun. Ale to jsou všechno platby pro komise, v té může být různý počet lidí, proto budeme vědět až po volbách, kolik peněz se vyúčtuje,“ dodal Krátoška.

Volby v každém okrese zajišťoval příslušný kraj. Krajské úřady podle ministerstva předběžně žádaly na kompletní zajištění voleb celkem asi 15,4 milionu korun. Ani na krajském úřadě v Pardubicích ale zatím nemají spočítané, na kolik tyto speciální volby vyjdou.

„Konkrétní výši nákladů v tuto chvíli neznáme, ale jejich struktura je taková, že obsahuje především odměnu člena komise pro hlasování a člena sčítací komise spolu s náklady, které souvisejí se zajištěním podmínek jednotlivých komisí. Patří sem provoz automobilu, ochranné prostředky, zázemí. Konkrétní výše nákladů bude známa a po skončení voleb, kdy pro Ministerstvo vnitra připravíme vyúčtování celé akce,“ objasnil Barták.

Podle zákona všechny náklady spojené s drive-in volbami půjdou z rozpočtové kapitoly Ministerstva vnitra. Krajům tak žádné náklady nevznikají.

