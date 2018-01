Z volebních komisí. Debata v Karlíně byla šou

Robousy - V obci na Jičínsku zasedá v komisi Bohuslav Tomančík z Jičína. Když si povídáme o tom, jak se tu během dvou dnů ve volném čase zabaví, ukazuje nám hermelínovou kuchařku se spoustou zajímavých receptů.

Dostáváme se samozřejmě k volbám a předvolebním diskusím. Bohuslav Tomančík byl jedním z diváků, kteří v úterý zasedli v hudebním divadle v Karlíně při prezidentské debatě. „Chtěl jsem to vidět naživo, atmosféra byl bojovná. Parter byl Prodrahošovský a balkony Prozemanovské. Byl to spíš šou,“ popisuje debatu, ve které měl převahu prezident Zeman. „Pan Voříšek dbal pokynů režie, a jaká je režie, takovou odvedl práci. Já bych ho nekritizoval, mně se líbil,“ hodnotí výkon moderátora. „Byl jsem rád, že jsme se zúčastnil, bylo to dobré. Čtvrteční debata z Rudolfina byla decentnější, hlubších rozměrů,“ míní.