Nová cyklostezka by měla začínat za kruhovým objezdem ve Valdicích. Podle Kracíkové se nyní vyjednává se starostkou Valdic o postavení části chodníku, aby napojení cyklostezky na hlavní silnici ve Valdicích bylo plynulé a bezpečné. podél hlavní silnice směrem na Železnici pak povede stezka až k nové skleněné zastávce na kopci Těšín u křižovatky na Soběraz. Ve druhé etapě by se na Těšíně měla cyklostezka napojit na další úsek a vést cyklisty až k železnické základní škole.

Cyklostezek je v okolí Jičína jako šafránu. Tu, která měla propojit okresní město okolo Zebína s Valdicemi zarazily připomínky aktivistů, stavbu cyklostezky z Valdic do Železnice zase dlouho komplikovaly výkupy pozemků. "Čekali jsme na dobu udržitelnosti té nové silnice do Valdic,projektant musel zohlednit sjezdy na hlavní silnici, aby tam mohli zemědělci najíždět na pole. A hlavně tam byly problémy s některými těmi vlastníky pozemků. Proto to trvalo tak dlouho," vysvětlila starostka.

Podle ní už v první etapě cyklostezka cestování na kole značně ulehčí. "Z Těšína už teď vede taková cestička, kudy mohou jet. Na druhé straně se zase lehce napojí ve Valdicích například na stezku v Libosadu nebo přes Zebín do Jičína na Čeřovku," doplnila.

Stavební povolení už cyklostezka získala, na zahájení stavby si však Železničtí ještě pár měsíců počkají. Nyní je totiž nutné zajistit financování projektu, které by z velké části měla pokrýt dotace. "Teď musíme projít oficiálním schvalovacím řízením na získání dotace. Počítáme s cenou 8 milionů korun, z níž by dotace mohla pokrýt 95 procent. Doufáme, že bychom mohli znát rozhodnutí do léta a v létě vypsat výběrové řízení," předestřela starostka další vývoj projektu.

Pokud by vše šlo podle plánu a podařilo se vysoutěžit zhotovitele, mohlo by se do země kopnout na podzim. "Počítáme také s tím, že musíme brát ohled na zemědělské dění, abychom jim tam nepřekáželi při sklizni. Ale snad by mohlo být hotovo do května 2025," doplnila starostka. Už příští rok by tedy mohli cyklisti na Jičínsku novou cyklostezku otestovat.