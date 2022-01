Provoz na státovce I/16 ve směru na Úlibice se v dopravní špičce pohybuje na hranici snesitelnosti. Kolony před kruhovým objezdem u Úlibic by měla v brzké době vyřešit obří víceúrovňová křižovatka v ústí vznikající dálnice D35, ve směru od Prahy by podle plánovaného projektu mohlo pomoci právě rozšíření I/16 okolo Jičína. "S tímto návrhem jsme byli seznámeni už před půl druhým rokem. Původně jsme navrhovali, aby se na křižovatce s Popovickou ulicí vybudovala rampa na výjezd," upřesnil starosta jednání s Krajským ředitelstvím silnic a dálnic, které se o komunikace první a druhé třídy na Jičínsku stará.

Problém na výjezdu z Jičína mají například dálkové autobusy, které by měly po Popovické ulici podjíždět silniční most a následně se ne zcela ideálně napojovat na I/16 směrem na Prahu. Místo toho si raději vybírají trasu přes ulice Ruská a Poděbradova, kde ještě více komplikují dopravu po těchto děravých komunikacích.

Podle Malého momentálně projektanti vypracovávají návrh na stavbu zbrusu nového obchvatu, který bude technicky i kapacitně odpovídat požadavkům hlavního tahu. Přes Jičín totiž celoročně proudí například turisti mířící do Krkonoš, ale I/16 je především nejdůležitější tranzitní trasou mezi velkými podniky v Mladé Boleslavi, Vrchlabí, Trutnově a Hradci Králové. "V návrhu je nový obchvat Jičína, který by měl mít čtyři pruhy. Souvisí to i s rekonstrukcí dvou mostů, které jsou už na hranici udržitelnosti a měly by se opravit. ŘSD bude podle mého názoru pod tlakem, protože vědí, že mosty je třeba opravit, jinak bude nutné je zavřít," doplnil Malý.

Město na vznikající projekt reagovalo také návrhem nového řešení křižovatky I/16 a ulice Konecchlumského. "Na křižovatce, která je poměrně nebezpečná, nebude křižovatka žádná a bude tam místo toho podjezd ve směru na Moravčice," vysvětlil starosta. Pokud vše půjde podle plánu, ŘSD plánuje zahájení stavby na rok 2026.

Zkapacitnění a oprava obchvatu Jičína je součástí strategie na kompletní rekonstrukci I/16, která by se tak měla přiblížit požadavkům současné dopravy a plynule navazovat na plánovaný úsek D35 mezi Hradcem a Úlibicemi a ve vzdálenější budoucnosti pak dále směrem na Turnov a Liberec. Součástí strategie je také několik obchvatů včetně Mladé Boleslavi a Nové Paky.

Kromě rekonstrukce silnice první třídy se ŘSD v minulosti zavázalo také k opravám krajských komunikací uvnitř Jičína. Místním nejvíce leží v žaludku právě Ruská a Poděbradova, které jsou v dezolátním stavu a o jejichž opravě se spekuluje už řadu let. Podle Malého udělalo vedení města vše proto, aby ŘSD vyšlo vstříc a zahájení stavby uspíšilo. Kopnout do země by se mohlo už v příštím roce. Ještě letos se ale Jičíňané dočkají jiné rekonstrukce, která jim na několik měsíců zkomplikuje život. Oprava mostu na křižovatce I/16 u Holína za 2,5 milionu korun omezí na jaře dopravu podle plánů až na tři měsíce. Podle místostarosty Jana Jiřičky je možné, že budou dopravu v úseku celou dobu stavby řídit policisté kyvadlově.