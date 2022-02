„Sama doufám, že se to rozjede co nejdřív. Přestavbu město plánuje už od roku 2017, za ty roky se ale ledacos změnilo,“ připomněla Romana Martincová, ředitelka Městského kulturního střediska (MKS), která se už nemůže dočkat, až se její „království“ v centru Nové Paky znovu stane reprezentativním srdcem kultury.

Současná chátrající socialistická budova už nesplňuje standardy moderního kulturního střediska. S letošním schváleným rozpočtem města svitla naděje. V investiční části vyhradilo zastupitelstvo pro MKS 47 milionů korun.

Celkem přestavba MKS spolkne více než 100 milionů, podle starosty jde ale letos o nejvyšší prioritu. „I mě mrzí, že se to vleče. Ale pokud máme šanci získat byť i jen částečnou dotaci, tak se o ni pokusíme,“ přiznal. Loni se totiž vedení města rozhodlo projekt rekonstrukce MKS přepracovat tak, aby splňoval pasivní standard. Díky tomu by se mohlo podařit od Státního fondu životního prostředí získat až 40 procent financí, tedy více než 40 milionů. „Za to se dá udělat hodně muziky při jiných stavbách,“ doplnil Cogan.

Otázka pro starostu Nové Paky Josefa Cogana



Co bude podle Vás pro Novou Paku v roce 2022 nejdůležitější?



Největší investiční akcí na Novopacku bude nepochybně obchvat města v režii Ředitelství silnic a dálnic ČR. Přípravné a geologické práce již probíhají. Hlavní těleso obchvatu by měla začít stavět firma Porr za 1,3 miliardy korun (bez DPH) na jaře. Stavba vzhledem ke své délce 8,48 kilometrů (z toho 16 mostních objektů v celkové délce 1,02 kilometru) bude trvat tři roky s uvedením do provozu v roce 2025. Pro město je skvělá zpráva, že konečně vidíme reálný okamžik, kdy se definitivně zbavíme průjezdové dopravy.

Na přepracování projektové dokumentace se pracuje už několik měsíců, hotovo by mělo být v únoru. Starosta už dříve přislíbil, že pokud se nepodaří na dotaci dosáhnout, začne rekonstrukce na náklady města.

Pasivní standard ale výhledově přináší i další výhody. Přestavba staré budovy na úspornou může dramaticky snížit také náklady na provoz, čímž se městu obrovská investice alespoň částečně vrátí.

Se zahájením stavby počítalo město už v roce 2019, situaci ale zkomplikovaly finance, výběrové řízení na zhotovitele a v neposlední řadě pandemie covidu, která od jara 2020 paralyzovala nejednu investici. „Covid městu přinesl mnohá příkoří a zasáhl do jeho chodu. Následující léta ale vnímáme jako velkou příležitost pro další rozvoj města,“ zmínil Cogan.

Práce na revitalizaci MKS by mohly začít už letos. Součástí přestavby za více než 100 milionů bude mimo jiné rozšíření vnitřních prostor a sálů a úprava zadní části budovy ve směru k vlakové zastávce.