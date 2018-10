Z knihovny s knížkou i deštníkem

Management - Management Vedoucí 21 200 Kč

Řídící pracovníci v maloobchodě a velkoobchodě ZÁSTUPCE/-KYNĚ VEDOUCÍ/-HO PRODEJNY. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 21200 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: ZÁSTUPCE/-KYNĚ VEDOUCÍ/-HO PRODEJNY - pracoviště Hořice., V případě zájmu volejte na tel.: 601551609 pí Podhorníková a domluvte si osobní schůzku. Můžete také psát na e-mail: podhornikova@penny.cz., Nikdy se nebudete nudit, každý den přinese pro vás a vaše kolegy něco nového!, - budete odpovědná/ý za svěřenou prodejnu v době nepřítomnosti vedoucí/ho prodejny,, - objednáte zboží a zajistíte jeho správné umístění na prodejně,, - zodpovídáte za kvalitu a čerstvost zboží pro naše zákazníky,, - budete se podílet na zaškolení nových kolegů,, - budete obsluhovat zákazníky na pokladně a často s nimi komunikovat. , Co od vás potřebujeme?, - vstřícné a příjemné chování, , - schopnost vést a motivovat tým,, - rychlé a správné reakce na potřeby zákazníků,, - spolehlivost a zodpovědnost,, - základní znalost práce na PC,, - SŠ vzdělání (maturita/výuční list), , Co bude fajn?, - zkušenost z obchodu., Vše ostatní vás v rámci zaškolení naučíme. , Co vám za to nabízíme?, - pracovní poměr na dobu neurčitou,, - kvartální odměny dle dosažených výsledků, - 25 dnů dovolené (5 dnů navíc již od nástupu),, - stravenky v hodnotě 65,- Kč,, - nadstandardní příplatek 30 % za práci v neděli,, - příspěvek na penzijní nebo životní pojištění,, - vánoční poukázky v hodnotě 1800,- Kč.. Pracoviště: Penny market s.r.o.- hořice, Aloise Jilemnického, č.p. 2138, 508 01 Hořice v Podkrkonoší. Informace: Eva Podhorníková, +420 601 551 609.