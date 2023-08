Situace je o to horší, že Jičínsko trápí nedostatek míst v pobytových domovech pro seniory a na volné místo někteří čekají i několik let.

Podle vedoucí jičínského odboru sociálních věcí a zdravotnictví Ivety Havlové je doba na čekací listině individuální, vždy se posuzuje konkrétní případ. Obecně lze ale říct, že déle trvá umístit muže. Na místo v jičínském domově čeká okolo 70 lidí, další desítky si podaly žádost do Milíčevci, Mlázovic nebo Libošovic.

Práce na SeniorCentru v kasárnách na čas ustaly. Na vině je zdražení materiálu

Rodina paní Kamily by do budoucna rovněž ráda využila možnosti pobytového sociálního zařízení pro dědečka, jehož zdravotní stav a samostatnost se se stářím zhoršuje a brzy bude potřebovat stálou pomoc školených pečovatelek. „Nežijeme v Jičíně, ale tatínek tu prožil celý život, proto bychom byli rádi, aby zůstal tady, i když už se o sebe sám nepostará. Zatím to zvládáme, ale to se může během krátké chvíle změnit a budeme potřebovat náhradní řešení," popsala situaci Kamila.

O umístění do domova zatím nežádali, chtěli se přihlásit až do avizovaného domova důchodců SeneCura.

Stavba stojí, město jedná s centrálou v cizině

Vše se zdálo solidní. O provoz nového jičínského domova pro seniory se před lety přihlásila mezinárodní společnost SeneCura, která se řadí k největším provozovatelům sociálních služeb na světě. V Česku už ve spolupráci se stavitelskou firmou Urban Survival postavili několik velkých domovů důchodců a Jičínu slíbili moderní zařízení pro 120 lidí a několik desítek pracovních míst pro Jičíňáky.

Společnost svolila navíc záměr uskutečnit v budovách bývalých kasáren a zachovat jejich historický ráz. Souhlasili také s tím, že se domov zařadí do celokrajského systému sociálních služeb a tím v regionu výrazně ulehčí napjatou kapacitní situaci.