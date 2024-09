Ve své seniorské kategorii se roztleskávačky Jeriová, Kmoníčková, Bičišťová, Berná a Jakoubková letos zúčastnily soutěží ve dvou federacích. Děvčata se postupně po vítězství na mistrovství ČR a Evropy nominovala i na světový šampionát, kde nejprve v červnu v Chorvatsku získala titul mistryň světa a 29. srpna v Ostravě svoji cestu dovršila druhým místem.

Úspěšná pouť hořických sportovkyň započala úspěchem na květnovém republikovém šampionátu v Čáslavi, kde zvítězily jak v miniformaci - mafie, tak v triu. Následně se děvčata zúčastnila mistrovství Evropy v Teplicích, kde „Mafie“ obhájila zlatou medaili a stejně tak i trio ve složení M. Jeriová, K. Kmoníčková a K. Bičišťová se skladbou Starry night - Vincent Van Gogh. V kategorii solo pak M. Jeriová získala páté místo.

Po úspěchu na mistrovství Evropy následovalo červnové mistrovství světa v Chorvatsku. Zde vybojovala sólistka Marcela Jeriová v seniorské kat. 20 závodnic druhé místo. Dále bojovalo o cenné kovy také trio, které se svou choreografií V. V. Gogh získalo zlatou medaili a pyšní se tak titulem mistryň světa. Jako bonus pak hořické zástupkyně získaly speciální cenu poroty za originalitu choreografie. Poslední, kdo šel předvést svůj výkon, byla mini Mafie, která také získala zlato a oslnila porotu natolik, že k titulu děvčata získala ještě ten nejcennější a největší pohár celé asociace WAMT a ČMTF.

„Uvědomily jsme si, že nám to chybí, že bychom do toho chtěli znovu spadnout, zkusit takový comeback a pro radost si zase zatancovat. První trénink byl na konci ledna, což bylo pro nás stěžující, jelikož sezona začala už v září minulého roku. O to méně času jsme měly na to vymyslet nějakou choreografii. Neměly jsme téma, písničku, nic,“ vzpomínají na přípravu hořické roztleskávačky, které se po rozpadu daly opět dohromady. „První trénink byl takový, že jsme spíš zkoušely to, co ještě dokážeme. No a pak nám trenérka Gábina Festová pomohla vymyslet téma, kostýmy a my jsme si řekli, že to zkusíme udělat, jak nejlépe dokážeme. Následně pro nás bylo těžké se sejít, protože všechny studujeme, pracujeme nebo oboje. Mohly jsme se tak scházet pouze o víkendech,“ vysvětlují.

A pak to přišlo! První závod po pauze a hned to vyšlo. „Nic jsme přitom neočekávaly, vše bylo na poslední chvíli, ale zadařilo se a měly jsme hodně pozitivní ohlasy na naše vystoupení. Byly jsme překvapené,“ připojuje svůj postřeh jedna členka týmu. „Sestavu jsme začaly pilovat a z původního plánu, kdy jsme to chtěly mít jen pro radost a abychom se hýbaly, jsme to postupem času už chtěly někam dotáhnout. Podařila se nám jak kvalifikace, tak finále mistrovství ČR, pak jsme se dozvěděly, že MS se bude konat v Chorvatsku a napadlo nás, že si z toho uděláme dovolenou.“ Přes mistrovství Evropy se hořické „mafiánky“ dostaly na mistrovství světa a nakonec si užily jak dovolenou, tak samotné závody. „Domů jsme přivezly titul mistryň světa. Byly jsme nervózní, byla tu velká konkurence, ale odcházely jsme s výborným pocitem, že se nám to povedlo. Nakonec jsme k našemu překvapení získaly i speciální ceny poroty. Děkujeme rodině, Domu dětí a mládeže a také městu Hořice za podporu,“ dodaly.