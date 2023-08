Hořice zahájily největší investiční projekt v moderní historii města. Dlouhodobá vada na kráse města proslulého kamennými stavbami, Hirschova vila, získá v příštích dvou letech nový kabát i nové využití. Rekonstrukce za 111 milionů z ní vytvoří nové sídlo odlehčovací sociální služby denního stacionáře Klokan pro seniory a lidi s mentálním postižením. Přestavba začala začátkem července.

Z Hirschovy vily v Hořicích bude stacionář. Proměna za sto milionů začala | Video: Město Hořice

Dříve krásná vila naproti hořickému Lidlu již dlouhá desetiletí chátrala. Nechal ji postavit hořický továrník a majitel fabriky na ložní prádlo a potisky látek Bedřich Hirsch koncem 19. století a za dobu své existence se tato historická budova stala dějištěm i tichým svědkem nejvýznamnějších událostí města kamenné krásy.

Pro Hořické má Hirschova vila velký význam, proto se radnice dlouho trápila myšlenkou, jak s chátrajícím objektem naložit. „Objekt je významný svou polohou i posláním. Patřila továrníkovi, který se ve své době zasloužil o rozkvět Hořic. Věřím, že do dvou let tady bude důstojná stavba s historickým odkazem pro další generace," okomentoval rekonstrukci starosta města Martin Pour.

Ve vedení města diskutovali, jestli vilu srovnat se zemí a vybudovat něco na zelené louce. To by bylo jednodušší a levnější. Ale nakonec se rozhodli objekt zachovat a radikálně upravit.

I lidé, kteří okolo budovy denně chodí, se na novou podobu Hirschovy vily těší. "Je dobře, že ji zachovají a opraví. Je to součást hořické historie. Novostavby se mi většinou nelíbí a k našemu městu kamenné historické domy patří," řekla Deníku Klára K. z Hořic, která kolem Hirschovy vily chodí pravidelně na nákup. Oceňuje také to, že se město snažilo pro objekt najít vhodné využití. "Je dobře, že to bude sloužit lidem. Když už to bude stát tolik peněz," dodala žena.

Projekt revitalizace vily a jejího využítí město řeší už několik let, výsledek v podobě přestavby na denní stacionář odsouhlasilo ještě minulé zastupitelstvo v prosinci 2021. Konečnou zelenou získala realizace projektu od zastupitelstva letos v červnu.

Rozsáhlou rekonstrukci si město dlouho nemohlo dovolit, naděje ale přišla se získáním dvou významných dotací, které financování stavby z velké části pokryjí. Z Národního fondu obnovy získalo město 64,7 milionů korun, Královéhradecký kraj na rekonstrukci přispěje dalších 30,5 milionů. Nově vzniklý stacionář totiž plánuje zapojit do celokrajské sítě sociálních služeb.

Rekonstrukce potrvá dva roky a v Hirschově vile díky ní vzniknou nové prostory denního stacionáře, dále se navýší lůžkové kapacity pobytové odlehčovací služby pro seniory a lidi s mentálním postižením. Službu bude provozovat společnost Denní stacionář Klokan, která už jedno zařízení v hořické Janderově ulici provozuje. „Je to vyvrcholení dvouletého cyklu, kdy jsme se snažili získat nové prostory pro naši službu a reflektovat potřeby našich klientů a jejich rodin. Tímto se zlepší celkově poskytování služeb denního stacionáře, jehož zázemí nyní neodpovídá počtu klientů. Vznikne nová odlehčovací služba, která pomůže rodinám pečovat o klienty i nadále doma," uvedl ředitel Denního stacionáře Klokan Petr Jakl.

Oprava zchátralé vily bude podle zhotovitele velmi náročná. Budova je v havarijním stavu a termín dvou let je pro kompletní rekonstrukci hodně napjatý. „Bude třeba dát této stavbě velkou péči a pozornost. Po první prohlídce jsem si uvědomil, jak těžké bude tuto stavbu realizovat. Budova opravdu není v dobrém stavu. Bude to pro nás pěkná výzva," zhodnotil začínající práce Pavel Valc, jednatel firmy Valc, s.r.o., která projekt vysoutěžila.

Hirschova vila vznikla na místě dvou původních, zřejmě barokních, staveb v roce 1890. Sloužila jako kancelářská budova těsně sousedící továrnou na ložní prádlo Bedřicha Hirsche. Právě probíhající rekonstrukci předcházel historický průzkum, na základě kterého se následně projekt přestavby vypracovával.