/FOTO, VIDEO/ Patnáct let příprav, tři náročně stavební roky a víc než 120 milionů. Projekt revitalizace památkově chráněného paulánského kláštera a bývalé oblastní nemocnice v Nové Pace je u konce a do nově opravených luxusních prostor se stěhuje denní stacionář Života bez bariér pro lidi s postižením.

Slavnostní otevření zrevitalizovaného novopackého kláštera | Video: Deník/Kateřina Chládková

Ředitelka organizace Život bez bariér Jitka Fučíková na úterním slavnostním otevření zrekonstruovaných prostor připomněla dlouhou cestu do dnešního cíle. „Podařilo se opravit dominantu města. Ale stále není konec. V dubnu jsme objekt předali městu Nová Paka a na 15 let jsme si klášter pronajali,“ uvedla Fučíková.

Příběh revitalizace starého paulánského kláštera v Nové Pace je plný elánu, odhodlání pomáhat a spolupráce neziskových a státních institucí. Je v něm ale také notná dávka vysílení, změn plánů a boje o každou korunu. Život bez bariér v úterý 5. září jednu důležitou kapitolu dopsal a slavnostně otevřel prostory nově zrekonstruovaného kláštera.

Novopacká neziskovka se objektu bývalé nemocnice ujala v roce 2006, nový osud kláštera se ale začal psát ještě o několik let dříve. V roce 1998 skočil podnikatel a stavař Josef Fučík neuváženou šipku do poloprázdného bazénu. Při dopadu si poranil páteř a ochrnul na 70 procentech těla.

Po několika dnech v kómatu a dvou měsících připojení na ventilátoru se zdálo, že už navždy bude pouze kroutit hlavou. S tím se ale rodina Fučíkových odmítla smířit. Začali shánět informace, objíždět rehabilitace a shodou okolností se dostali právě do tehdy ještě fungující novopacké nemocnice v objektu kláštera.

Ze Sobotky se stává vesnice. Město bojuje o poštu, přestavba pobočky se protáhla

„Po úrazu, kdy jsem mohl hýbat pouze hlavou, jsem měl právě v těchto prostorách první fyzioterapie. Tady jsem se poprvé znovu pohnul,“ prozradil Fučík.

Na základě získaných zkušeností se manželé rozhodli, že si vědomosti nenechají pro sebe a založili organizaci Život bez bariér. Oblastní nemocnice mezitím zanikla a rozlehlý objekt kláštera zůstal prázdný. A tak ho Fučíkovi od Královéhradeckého kraje koupili.

„Tehdy to byl zchátralý, opuštěný objekt. Seděli jsme tu s manželem na dvorku a já se rozbrečela. Říkala jsem: Pepo, co jsme to udělali? On je ale člověk, který má vize, a táhnul nás celým tím projektem,“ zavzpomínala na začátky v klášteře Jitka Fučíková.

V roce 2016 se organizaci podařilo získat evropskou dotaci 43 milionů, 21 milionů poskytlo město a 36 milionů Královéhradecký kraj. Zastupitelé Nové Paky tehdy odhlasovali, že město nad projektem převezme záštitu, doplatí kraji cenu kláštera a po skončení rekonstrukce od Života bez bariér objekt převezme. K tomu došlo letos v dubnu a klášter tak nyní patří městu. Neziskovka si jej pronajala na dalších 15 let a zavázala se zde provozovat sociální službu, která je podmínkou krajské dotace.

Na vybavení stacionáře přispěla také veřejnost. Během loňského roku uspořádala organizace ve spolupráci s bankou ČSOB sbírku na zařízení denního. Od lidí se podařilo získat téměř 20 tisíc korun, dalších 35 tisíc darovala banka. Z vybraných peněz se nakoupil nábytek a další potřebné vybavení.

VIDEO: Z nočního klubu knihovna. Projděte si nově otevřený dočasný domov knih

Podle starosty Nové Paky Pavla Bouchnera je dokončení revitalizace velký úspěch, město i Život bez bariér ale nadále stojí před mnoha výzvami.

„Je to stará historická budova, která tu stojí už stovky let. Má pro nás tedy nachystanou celou řadu překvapení a problémů. My se ale nadále musíme snažit je řešit, aby tyto prostory mohly plnit svůj účel a aby klášter, dominanta našeho města, skutečně znovu ožil,“ uvedl starosta.

Kromě moderních prostor denního stacionáře, ve kterém klienti najdou kuchyňku, společenskou místnost, relaxační místnost i posilovnu, vznikly v přízemí kláštera také prostory zázemí sociální služby, konferenční Barokní sál a Rajská zahrada se studnou. Ty budou přístupné i veřejnosti, Život bez bariér je hodlá nabídnout na soukromé svatby, benefice, kulturní a vzdělávací akce.