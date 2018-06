Vzpomínka na Vladimíra Cermana

Při chůzi po novopackém podloubí nám pravděpodobně neunikne pamětní deska umístěná na hotelu Centrál, která upozorňuje na neblahé události padesátých let. „V této budově byl 13. 6.1952 komunistickým režimem odsouzen k trestu smrti Vladimír Cerman z Čisté."

Pamětní deska evokuje zamyšlení nad tragickým osudem mladého muže, který zemřel kvůli lidské zlobě, krutosti a nenávisti padesátých let minulého století.

Někteří členové packé pobočky Konfederace politických vězňů a další občané, mezi kterými nechyběli starosta z Čisté Ladislav Jiřička, packý místostarosta Milan Pospíšil, emeritní probošt Karel Exner a pastor Jednoty Bratrské Bohdan Čančík se shromáždili u této pamětní desky, aby vzpomněli na dobu před šestašedesáti lety, kdy byl v budově Centrálu státním soudem odsouzen k trestu smrti Vladimír Cerman. Předsedkyně packé pobočky KPV Blanka Čílová přivítala přítomné a následně se zmínila o osudu Vladimíra Cermana.

Justiční vražda Vladimíra Cermana vešla do dějin našeho národa na základě zpracování dr. Jiřího Málka z Konfederace politických vězňů a předání dokumentace Filozofické fakultě UK v Praze k dalšímu zpracování v rámci cyklu III. protikomunistického odboje pro novodobé dějiny.

Vystřelil do žárovky při jednání KSČ

Vladimír Cerman se narodil 4.7.1925 v sedlácké rodině v Čisté, absolvoval rolnickou školu v Jilemnici. V napjaté době počátku padesátých let, na protest proti politickému i existenčnímu tlaku vyvíjenému na samostatně hospodařící rodiny ze strany komunistického režimu, střelil 29.prosince 1951 do žárovky v hostinci, kde jednala místní organizace KSČ. Několik dní po události se v Čisté objevil agent-provokatér, který Vladimíru Cermanovi a jeho příteli sliboval převedení za hranice. Při fingovaném pokusu překročení státní hranice byli oba zadrženi. Následovalo zatčení Vladimíra Cermana, jeho otce a bratra, Stanislava Ježka ml. A souseda Jiřího Zaplatílka a jejich obvinění z velezrady a dalších trestných činů. Státním soudem, který se zasedal 12.–13. června v hotelu Centrál v Nové Pace, byl Vladimír Cerman za pokus o vraždu, velezradu a¨vyzvědačství odsouzen k trestu smrti a popraven 11. října 1952 na Pankráci. Odsouzeni byli i Stanislav Ježek ml. a to na 20 let, František Cerman st. a Stanislav Ježek st. na 12 let, Jiří Zaplatílek na 5 let a František Cerman ml. na 3 roky. Dále byli odsouzeni k propadnutí celého jmění, k peněžitým trestům a ztrátě občanských práv. Rodiny odsouzených byly násilně vystěhovány ze svých domovů.

Místní stranická organizace v Čisté jednomyslně podpořila vynesený rozsudek, naproti tomu většina obce naopak podepsala návrh na udělení milosti. Organizátoři návrhu byli následně režimem perzekvováni. Žádosti o zmírnění trestu pro ostatní odsouzené byly posudkem místního národního výboru v Čisté odmítnuty. Rozsudky, které měly zastrašit samostatně hospodařící rolníky a zlomit jejich odpor proti vstupu do JZD, byly 29. května 1992 v celém rozsahu zrušeny a odsouzení rehabilitováni.

Přítomní občané se spolu s panem proboštem Karlem Exnerem rozloučili s pietním setkáním modlitbou.

Míla Pour