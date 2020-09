Po patnácti letech byli Peckovští úspěšní a získali 12 milionů na renovaci zdejší základní školy.

Městys Pecka se pyšní hned po zdejším hradu několika stavebními skvosty. Vedle opraveného kostel sv. Bartoloměje je to i budova základní školy, která slouží ke vzdělávání už sto deset let. Městys se patnáct let snaží získat dotační peníze na potřebnou výměnu oken a opravu její fasády. Starostka Hana Štěrbová už ani nespočítá, kolik žádostí vyplnila. Nicméně kvůli havarijnímu stavu oken začala radnice s jejich postupnou obnovou z vlastních zdrojů. Výměna probíhá po etapách od roku 2013.