Třicáté výročí listopadových událostí roku 1989 si můžete připomenout na mnoha větších i menších akcích. Na programu je hned několik výstav, přednášky, městem organizované oslavy i komornější setkání.

Třicáté výročí sametové revoluce připomíná řada vzpomínkových akcí. | Foto: Jiří Albrecht

Velkou výstavu s názvem Listopad 89 v Jičíně, poskládanou z dobových fotografií, dokumentů i osobních vzpomínek pamětníků, připravilo Regionální muzeum. Její součástí je i edukační program pro žáky a studenty. Výstavu popisující události na Albertově zase můžete navštívit v jičínské knihovně. Pozadu nezůstala ani knihovna v Kopidlně, kde na RETRO výstavě připomínají dobu předlistopadovou. Pohled na staré hračky, elektroniku nebo drogerii potěší oko i duši. Pokud vás zajímá, jak to v klíčových dnech vypadalo v Nové Pace, pak se vydejte do Gernatova domu, kde jsou vystavené dokumentární fotografie Zdeňka Kudrnáče. To, jak atmosféru města tehdy zaznamenal Bohuslav Benč, můžete zase vidět ve vstupních prostorách městského úřadu.