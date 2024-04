V Hořicích pokračuje výstavba nového kruhového objezdu na silnici I/35. Za jeho výstavbu zaplatí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) 16 milionů Kč bez DPH. Hotový má být za dvě měsíce.

ŘSD zahájilo v Hořicích stavbu kruhového objezdu na silnici I/35. | Video: Deník/Jan Braun

„Stavba okružní křižovatky je naplánovaná na dvě etapy. První etapa aktuálně probíhá a měla by být dle předpokladu dokončena do konce května. Do té doby bude v místě zachován obousměrný provoz ve zúženém profilu 6 metrů,“ uvedla Petra Drkulová, mluvčí krajské Správy ŘSD.

Řidiče bude následně čekat na tři až čtyři týdny kyvadlový provoz. „Provoz bude převeden na nově vybudovanou část okružní křižovatky a začne druhá etapa, kdy se kruhový objezd dostaví. Provoz na I/35 bude kyvadlový. Zprovoznění okružní křižovatky předpokládáme do konce června 2024,“ dodala.

Stavba kruhového objezdu včetně silničního napojení Libonic, přilehlých chodníků a veřejného osvětlení vyjde ŘSD zhruba na 16 milionů Kč bez DPH.

„Různá dopravní omezení na silnicích v okolí Hořic však budou trvat v podstatě až do termínu ukončení stavby dálnice D35, tedy do 23. prosince 2025. To bude mít za následek zvýšení intenzity dopravy ve městě,“ upozornil starosta Hořic Martin Pour.