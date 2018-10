Výstava králíků, slepic i holubů

Odborní pracovníci v oblasti personalistiky, ekonomové práce PERSONALISTIKA VE VZDĚLÁVACÍ SPOLEČNOSTI - DPP. Požadované vzdělání: úsv. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 16000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: PERSONALISTIKA VE VZDĚLÁVACÍ SPOLEČNOSTI - pracoviště Jičín., V případě zájmu zašlete životopis na e-mail: hr@vzdelavanimetis.eu. Do předmětu e-mailu, prosím, uveďte "Personalistika Jičín"., Požadujeme zodpovědnost, znalost práce na PC, dobré komunikační schopnosti, týmovou spolupráci., Náplní práce je komunikace s lektory při zajišťování firemních kurzů, administrativní práce na pc a asistence paní ředitelce., Pracovní poměr na dobu určitou.. Pracoviště: Ing. et bc. lenka štichauerová - pracoviště jičín, Fortna, č.p. 43, 506 01 Jičín 1. Informace: Radek Kahánek, +420 604 500 052.

Úředníci ve skladech VEDOUCÍ SKLADU. Požadované vzdělání: úso (vyučení s maturitou). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 25000 kč, mzda max. 30000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: VEDOUCÍ SKLADU, V případě zájmu zasílejte životopis spolu s motivačním dopisem na emailovou adresu: velkoobchod@globalmoto.cz, případně pro bližší informace kontaktujte kontaktujte: pana Milana Petráka na telefonním čísle:774 467 216, , Nebojíte se nových zkušeností a komunikace s novými lidmi? Máte rád/a auta a motorky? Pak jste právě těmi, které hledáme. , , Co od Vás očekáváme?, - cit pro obchod a velmi dobré komunikační vlohy, - nadšení pro obor auto/moto a zastupované značky, - ochotu se učit a aplikovat své znalosti v praxi, - pečlivost a preciznost, - znalost oboru je nespornou výhodou, ale ne nezbytnou podmínkou, , Co je náplní práce této pracovní pozice?, - péče a správa internetových objednávek, - komunikace se zákazníky, - on-line podpora zákaznických dotazů , - příprava zásilek k expedici, - administrativní péče o zákazníky za pomoci firemního CRM systému, , Co Vám nabízíme?, - pestrou práci v zajímavém oboru s atraktivními značkami a produkty na hlavní pracovní poměr, - velmi dobré platové ohodnocení s měsíčními, čtvrtletními a fiskálními bonusy , - jistotu výplaty mzdy v pravidelném výplatním termínu, - kompletní zaškolení, prodejní a produktová školení , - zaměstnanecké výhody a slevy na produkty, - možnost pružné pracovní doby , - osobní rozvoj, vlastní time management, seberealizace, , Zaměstnanecké výhody:, Nadstandardní platové ohodnocení, Bonusy/prémie, notebook, mobilní telefon, sleva na firemní výrobky/služby, flexibilní pracovní doba, vzdělávací kurzy, školení, firemní akce, , Životopis spolu s motivačním dopisem zasílejte na velkoobchod@globalmoto.cz., , irma GlobalMoto je jedním z nejvýznamnějších distributorů motocyklového vybavení s mezinárodní působností na trzích v České Republice, Slovensku, Polsku a vlastními maloobchodními prodejními místy a internetovým prodejem produktů. Na tyto trhy dodáváme zboží již po více než 14let. Do portfolia zastupovaných značek patří zejména sortiment světově známých výrobců, jakými jsou Arlen Ness, Bell, Berik, Nolan, Premier, Sena, Spark a další., , V uplynulých letech firma vykazovala významný růst tržního podílu, upevnila své postavení na trhu a tento progresivní vývoj pokračuje i roce letošním. Do svého rostoucího týmu hledáme schopné profesionály/-ky, kteří mají ambice podílet se svou prací na naplnění cílů, vedoucích k získání pozice lídra na trhu, v oboru obchodu motocyklového příslušenství a vybavení. Staňte se i Vy posilou týmu lidí, pro které je práce v motocyklovém oboru také vášní a životním stylem.. Pracoviště: Motorcycles & powersports s.r.o. - pracoviště hořice, 508 01 Hořice v Podkrkonoší. Informace: Milan Petrák, +420 774 467 216.