Vyšší ceny krmiv pocítili prodejci, pejskaři i útulky. Ty zdražily ubytování psů

Atilla je sedmiletý černý německý ovčák. Je to veselý mazel, ale se svou majestátní figurou a 55 kily živé váhy budí respekt. A podle páníčeka Karla Studeného z Jičínska toho taky hodně sežere. "Za měsíc to je asi 25 kilo granulí, doplňkové vitamíny a minerály a sem tam nějaký pamlsek za odměnu. Do zverimexu nechodíme, nakupuju pro něj v marketech, měsíčně za žrádlo zaplatím okolo 800 až 1000 korun," říká majitel mírumilovného obra.

Ilustrační foto | Foto: Shutterstock