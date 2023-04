Vyšší ceny krmiv pocítili prodejci, pejskaři i útulky. Ty zdražily ubytování psů

Atilla je sedmiletý černý německý ovčák. Je to veselý mazel, ale se svou majestátní figurou a 55 kily živé váhy budí respekt. A podle páníčeka Karla Studeného z Jičínska toho taky hodně sežere. "Za měsíc to je asi 25 kilo granulí, doplňkové vitamíny a minerály a sem tam nějaký pamlsek za odměnu. Do zverimexu nechodíme, nakupuju pro něj v marketech, měsíčně za žrádlo zaplatím okolo 800 až 1000 korun," říká majitel mírumilovného obra.

Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Zdražení potravin se v posledních měsících projevilo také na krmivech pro domácí zvířata. Někteří majitelé jsou zvyklí svým mazlíčkům dopřávat to nejlepší, kvalitní granule a další krmiva obohacená o maso, zeleninu, vitamíny a minerály je často měsíčně vyjdou na tisíce korun. V peněženkách už tak dost zatížených inflací dovedou takové výdaje udělat pořádný vítr. S cenami krmiv a dalších potřeb pro psy se v poslední době potýkají také útulky. V jičínském útulku pro psy pod Zebínem bylo podle vedoucí Ivany Kašpárkové nutné výrazně navýšit rozpočet. Kromě cen krmiva totiž šly nahoru také ceny veterinárních léků a dalších potřeb pro ubytované pejsky. "Máme tu teď i dost velkých prů, takže spotřeba krmiva je opravdu velká. Zdražilo se všechno, jak na začátku, tak i na konci loňského roku. Takže jsme samozřejmě museli požádat město o navýšení rozpočtu," vysvětluje Kašpárková. Peníze na krmení pro psy se mimo jiné snaží získat i navýšením ceny za ubytování psů v útulku. "Dosud u nás majitelé platili za ubytování svých pejsků velmi nízkou cenu, nikde v okolí se ceny za den nepohybovaly pod 100 korun. Ale museli jsme zdražit, peníze, které tak získáme, půjdou psům," dodává vedoucí útulku. Za ubytování pejska do 10 kilogramů váhy nyní majitelé zaplatí 80 korun na den, za větší psy pak 100 korun za den. Krmivo pro zvířata zdražilo, na mazlíčcích ale lidé šetřit nechtějí Pan Studený zatím výrazné zdražení krmiva nepocítil, přiznává ale, že už dříve nakupoval spíš levnější značky. "Konzultoval jsem to se známým veterinářem a podle něj je Ati zdravý a nic mu nechybí. Sleduju složení, abych mu neservíroval nějaké jedy, ale jinak se snažím šetřit. A na levnějším zboží se zatím zdražení moc neprojevilo, spočítal jsem to asi na 15 procent za poslední dobu," dodává. Nárůst cen krmiv už na tržbách pocítili i prodejci a majitelé zverimexů. Jak potvrdila majitelka prodejny s krmivy na Novopacku, někteří pejskaři začínají sahat po levnějších značkách, jiní stejně jako pan Karel začali nakupovat krmivo v supermarketech. Některé zverimexy podle ní prodávají i levné supermarketové značky granulí a konzerv, ona se prý snaží prodávat pouze kvalitní krmiva v různých cenových relacích. "Jsou skupiny pejskařů, kteří si na začátku už od štěněte nespočítali, kolik toho jejich pes sežere, pak je to překvapí a tak se snaží ušetřit. A pak jsou tací, kteří dbají na kvalitu krmiva i za cenu vyšších nákladů. Psa berou jako člena rodiny a chtějí mu dopřát," dodává prodejkyně, která si nepřála zveřejnit své jméno. "Situace je prostě taková, někdo se na tom asi bude chtít zviditelnit. Já ale ne," vysvětluje.

