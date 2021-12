"Jičínská profesionální jednotka byla přivolána do ulice Sv. Čecha, kde mělo dojít k výpadku proudu v oblasti sídliště, podle oznamovatele tomu předcházela rána u trafostanice," uvedla mluvčí hasičů Martina Götzová. Hasiči na místě provedli průzkum a v zakouřeném prostoru trafostanice zjistili, že skutečně došlo k poškození kabelu vysokého napětí a ke žhnutí elektroinstalace.

"Nejdřív byla rána a pak tma. Zrovna jsem žehlila, chtěla jsem to mít hotové," posteskla si jedna z přihlížejících, které výpadek elektřiny zrovna v čase vysílání večerní relace zpravodajství vyhnal do chladného večera. Ještě horší chvíle pak zažil nešťastník, který jel výtahem zrovna v době, kdy to v trafostanici 'bouchlo'.

"Následkem výpadku proudu uvízl také jeden člověk ve výtahu v domě v ulici U Trati, hasiči ji jeli z místa vyprostit," doplnila Götzová. Hasiči na místě spolupracovali s technikem energetiků, světla v panelácích v ulicích U Trati a Pod Lipami se jim podařilo nahodit do hodiny.