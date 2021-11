Zatímco v gastronomických podnicích sice pravidla týkající se očkování platila i předtím, málokdo je ale dodržoval a vymáhal, na vnitřních kulturních akcích u všech vstupů bezinfekčnost povinně kontrolovali už od jara. Bez testu nebo certifikátu zkrátka zůstává téměř nemožné se za kulturou vypravit. A to i za cenu nižší návštěvnosti. "Opatření měla vliv na návštěvnost už předtím. Ovšem doteď byli lidé otrávení. Teď už budou naštvaní," uvedl ředitel Kulturních zařízení města Jičína Pavel Nožička.

Pokles návštěvnosti zaznamenali pořadatelé kulturních akcí plošně. Důvodů je hned několik. Celá řada pravidelných kulturních nadšenců odmítá očkování nebo testování. Příkladem je třeba Jana Ř. z Jičína, která považuje nutnost prokázání bezinfekčnosti za zbytečné. "Není to fér. Testovat se nechci, teď bych si to navíc musela platit. A nevidím důvod, proč se očkovat. To radši nikam chodit nebudu," vysvětlila svůj postoj. Argument, že tento způsob je jedinou možností, jak provoz kulturních zařízení zachovat, nechtěla komentovat.

Naopak se ale najdou i tací, kteří kulturní akce dobrovolně nenavštěvují, protože se obávají nákazy ze strany ostatních. "Člověk nikdy neví. Jsem sice očkovaná, ale i tak můžu covid chytit a nechci riskovat, že bych přeci jen měla těžký průběh. Takže nikam nechodím, i když je mi to líto. Dokud nebudou všichni prokazatelně bezinfekční, budu sedět doma," řekla Vladimíra C., důchodkyně, která žije v Hořicích.

Přetrvávající protesty návštěvníků kulturních zařízení proti testování a očkování ovlivnily letos nejednu kulturní akci. S odmítáním se potýkali například pořadatelé festivalu Jičín - město pohádky, kteří požadovali bezinfekčnost po návštěvnících hlavního programu v jičínském Zámeckém parku. Zatímco mnozí se pravidlům přizpůsobili, našli se i tací, kteří se veřejně, přímo na místě nebo na sociálních sítích netajili tím, že kvůli opatřením letošní roční raději vynechali.

S nižší návštěvností se potýkají divadla i koncerty, naopak například jičínský Biograf Český ráj pokles nepocítil. "Na návštěvnost našeho kina opatření překvapivě vliv neměla," doplnil Pavel Nožička. To jičínské se dokonce v prvních třech čtvrtletích letošního roku zařadilo k pěti nejnavštěvovanějším jednosálovým kinům v Česku.

Hlavní změna, která nastala od pondělí 1. listopadu v kulturních zařízeních, se týká délky platnosti antigenních a PCR testů. Zatímco dosud platil antigenní test 3 dny a PCR týden, nyní se platnost PCR zkrátila na 72 hodin a ATG dokonce na 24 hodin. Zároveň se změnily i podmínky hrazení testů, od pondělí skončilo testování zadarmo, nyní si za preventivní prokázání covid negativity musí samoplátci zaplatit. Výjimka platí pro mladší 18 let a pro očkované, nebo ty, kteří se z rozhodnutí lékaře očkovat nemohou. Testy nakázané hygienou nebo lékařem budou pojišťovny nadále proplácet.

Další výraznou změnou je dodržování poměrů mezi návštěvníky. Při akci pořádané v prostoru s kapacitou nad 3 tisíce lidí musí mít minimálně 3 tisíce lidí očkování nebo lékařské potvrzení o prodělání covidu. Zbytek kapacity se pak může doplnit lidmi s platným negativním testem. V menších prostorech platí, že pokud se v nich bude najednou pohybovat víc než 20 lidí, musí být všichni prokazatelně bezinfekční. Zároveň je zakázáno do prostor vpustit ty, kteří odmítnou organizátorům potvrzení o bezinfekčnosti předložit.

Jestli bude mít nové zpřísnění opatření vliv na návštěvnost kulturních akci, ukáží následující dny a týdny. Už nyní lze ale pozorovat narůstající počet protestů těch, kteří opatření považují za nelogická, protiprávní a diskriminační. Narůstající pandemická čísla nicméně věští další zpřísňování a stejně jako v loňském roce bude i nyní podstatné, kolik lidí bude ochotných se pravidlům přizpůsobit. "Myslím, že pravidla stejně brzo zruší soud. Stejně jako na jaře. Ale v tuto chvíli jsou daná a jinak bych se nikam mezi lidi nedostal," uvedl Jan C., pravidelný návštěvník jičínského biografu.