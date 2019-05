Na rybníku Mikuláš, na kterém hospodaří Rybářský klub České republiky, z.s. (www.rybarskyklubcr.cz), se uskutečnil během víkendových dnů měsíce dubna jarní výlov ryb.

Netradiční doba výlovu byla hospodářem zvolena z důvodu slovení a navrácení rybí obsádky zpět do Štikovského rybníku, jenž prošel v průběhu zimy celkovou údržbou, a Mikuláš posloužil jako dočasný domov pro krásné kapry, štiky, amury. Ryba se lovila tzv. na podložku, kdy v průběhu vypouštění je síť ve tvaru obdelníku položena na dně v nejhlubším místě. Tento způsob výlovu patří k těm nejšetrnějším k rybím kamarádům. Následně se síť zvedne a kesery je výlovek přemisťován do vaniček, vynášen z loviště do kádí na břehu, ve kterých je čerstvá voda a zároveň přísun kyslíku ze vzduchování. Bezpečný transport ryb na Štikovský rybník byl zajištěn speciálně úpraveným pick-upem s převozní bednou na ryby.