Dřevěnice – Tradiční Motoparty u Jičína se v letošním roce po 6 letech vrací do Dřevěnice.

Lužanská motopárty. | Foto: DENÍK/Hana Holmanová

Rozhodli jsme se navázat na tradici květnového setkání motorkářů a zveme vás již na 24. ročník do kempu v Dřevěnici u Jičína.Těšit se můžete především na hvězdnou moderátorskou dvojici Dr. Buben a Vláďa Štusák, kdy díky jejich vtipným hláškám a komentářům nabírá veškerý program úplně jiných rozměrů.Ve dnech 11. a 13. května vystoupí v dřevěnickém kempu deset kapel.



Chcete vyhrát lístky na motoparty zdarma? Odpovězte správně na soutěžní otázku: Kde se konala loňská motoparty?



Své odpovědi posílejte na e-mail nikola.klimova@denik.cz nebo na adresu Jičínský deník, Husova 48, Jičín 506 01, a to do 10. května. Nezapomeňte uvést své jméno, příjmení a telefonní kontakt.