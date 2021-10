Vůbec nejhorší situace je v jihočeském okrese Český Krumlov. "Týdenní pozitivita PCR testů je tu již již 9 %, před týdnem to bylo 5 %," uvedl server Visualito. Naproti tomu všechny okresy východních Čech mají pozitivitu testů mezi 1 % (Královéhradecko a Náchodsko) a 3 % (Chrudimsko, Orlickoústecko a Svitavsko). Celorepublikově je průměrná pozitivita zhruba 5 procent.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.