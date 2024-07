„Přišli jsme s novým konceptem, který umožňuje variabilní umístění bytů od nejmenších až po mezonetové v horních partiích. Bude tak záležet na uvážení budoucích investorů. Omezením bude pouze limit počtu parkovacích míst. Výtahy se schodišti budou ve středové pozici a okolo nich budou byty, které lze v každém patře poskládat v různých velikostech. Hlavní výhled z obytných místností bude směřovat přímo do lipové aleje,“ vysvětlil Radek Jiránek.

Město si na výstavbu infrastruktury vzalo úvěr ve výši 180 milionů korun. Při nákladech 235 milionů korun jde jednoznačně o nejrozsáhlejší záměr financovaný městem v moderní historii Jičína.

close info Zdroj: Vizualizace: město Jičín zoom_in

„Výstavba infrastruktury běží podle plánu, dokončená by měla být koncem srpna 2025. Kolaudace by měla následovat do konce příštího roku. Stávající zástavba byla realizována především v první republice a částečně i během války a po ní. Její ráz a myšlenku jí dal architekt Čeněk Musil. My jsme z ní částečně vycházeli,“ uvedl nedávno jičínský starosta Jan Malý.

Město rovněž vyzvalo obyvatele, aby navrhovali názvy tří nových ulic, které se nyní budují.

„Hledáme zajímavé, výstižné a důstojné názvy. Některé ze současných ulic se prodlouží, anebo projdou určitou proměnou, avšak tři ulice budou vskutku zcela nové,“ sdělil tiskový mluvčí jičínské radnice Jan Jireš.

Výzvu vyhlašuje Letopisecká komise města Jičína a návrhy od občanů budou jedním z důležitých podkladů. Výstup z jednání komise následně posoudí městská rada a konečné rozhodnutí o názvech ulic bude na zastupitelích.

Projekt Kasárna Jičín zahrnuje například i mateřskou školu či nové náměstí, které by mělo být především místem setkávání s pítkem nebo drobnými herními prvky. Obchody budou spíše v přízemí bytových domů.

Kasárna se začala stavět v roce 1887 pro jičínský 43. zemský prapor a později pro trutnovský 44. zemský prapor. Po první světové válce sloužila 22. pěšímu pluku Argonskému, jehož jádrem byli francouzští legionáři, a za socialismu pak dělostřelecké brigádě. Po revoluci chátrala. Teprve po letech město našlo pro rozsáhlé území využití a nyní tam zůstaly dvě původní budovy, které budou sloužit jako domov pro seniory. Město projekt označuje jako Kasárna Jičín a tento název nové čtvrti zřejmě zůstane.