Předpovědi slibují tropické léto a kde jinde se nejlépe schovat před čtyřicítkami, než na koupalištích. Většina koupališť na Jičínsku otevřela své brány už v první polovině června, návštěvníci si tak mohli už s předstihem před prázdninami všimnout nepříjemnosti, která na ně čeká. Kvůli vysokým nákladům na provoz musela letos zdražit vstupné i menší koupaliště v regionu, některá o desetikorunu, další i o 30 procent. Na některých plovárnách si naštěstí provozovatelé připravili novinky, aby vyšší cenu návšěvníkům vynahradili.

Koupaliště Kníže v Jičíně | Foto: Deník/Iva Kovářová

Koupaliště Kníže u stejnojmeného jičínského rybníka patří k vyhlášeným plovárnám v okolí především díky vysoké kapacitě a mnoha atrakcím pro děti i dostělé. "Tobogány šlapou rychle, prostoru pro deky je hodně i občerstvení je dobré. Já sem chodím rád," pochválil provoz jičínského koupaliště čtyřicátník Daniel.

Na Kníže jezdí z nedaleké vesnice s celou rodinou včetně osmileté dcery, meziroční zdražení vstupného tedy pocítil. Zatímco vloni za celodenní vstup jednoho dítěte nad 6 let a dvou dospělých zaplatila rodina 320 korun, letos o prázdninách to bude 390 korun. Další dítě do 15 let jde v rámci rodinného vstupného zdarma, stejně tak děti mladší 6 let.

SOUBOJ koupališť: Dle našich čtenářů je NEJ Dachova u Hořic

Oproti loňsku si ale na Knížeti připravili novinku, díky které návštěvníci ušetří čas, ale také peníze na langoš nebo osvěžující limonádu. Vstpenky lze totiž koupit také předem přes e-shop Sportovních zařízení (SZMJ). "Nákup vstupenky přes aplikaci ušetří návštěvníkům čas strávený na slunci ve frontě, zároveň je pro ně i finančně výhodnější," uvedl ředitel SZMJ David Streubel.

Za celodenní vstup zakoupený před internet tak dospělý místo 145 korun zaplatí 99, děti od 7 let, seniory a studenty bude místo 100 korun stát vstupenka 81 korun. Rodiny se dvěma dětmi by si v aplikaci měly dát pozor a nezapomenout zaškrtnout políčko Rodinné vstupné. Aplikace totiž počítá cenu podle zadaného počtu lidí. Dvě děti a dva dospělí by zaplatili 360 korun, při uplatnění rodinné slevy ale ještě 81 korun ušetří.

Zdražila i Dachova

Za vstup na plovárnu si letos připlatí také návštěvníci vyhlášeného prvorepublikového koupaliště Dachova u Hořic. Zatímco ještě vloni se na krásně opraveném barevném koupališti zdražení ubránili a udrželi vstupné na 60 korunách pro dospělého a 40 za dítě, letos museli o třetinu zdražit. Dospělák tak za den koupání zaplatí 80, dítě 50 korun.

Návštěvníky to ale zatím od relaxu na písečné pláži pod červenožlutými budovami neodradilo. Naopak ještě chválí občerstvení, které na Dachovech nabízí v kiosku. "Krásné koupání v krásném prostředí. Dal jsem si langoš a malinovku a to můj zážitek korunovalo," uvedl červnový návštěvník Dachova Bořek. Ani mu prý nevadilo, že za langoš s kečupem, sýrem a česnekem zaplatil v kiosku 100 korun.

I v koupališti pod hradem Pecka si od letošního roku návštěvníci připlatí - pro dospělého celý den koupání vyjde na 85 korun, dítě pak 65. Výhodnější je pak odpolední koupání a od 18 hodin zaplatí návštěvník pouhých 20 korun.

Naopak zdražení se nedotklo koupaliště v Konecchlumí, kde stejně jako vloni zaplatí návštěvník za koupání ve vodní nádrži 50 korun za celý den, dítě pak 30 korun. V případě častějších návštěv se vyplatí i permanentka pro místní a chalupáře za 200 nebo 300 korun.

Za rekreací a úsporami mohou letos rekreanti vyrazit i do přírody. Po loňském zákazu kvůli sinicím se letos opět otevírá koupání v jinolickém rybníku, už letos bude také možné se zchladit v nádrži Jahodnice, která se momentálně po odbahnění a zpevnění hráze po několika letech opět napouští. "Nádrž může být i nadále využívána k relaxaci, ke koupání i sportovnímu rybolovu," informovala mluvčí Povodí Labe Hana Bendová.