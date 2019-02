Jičín – Vstup do budovy městského úřadu v ulici 17. listopadu stále tak úplně nesplňuje estetické parametry citlivých uměleckých duší. Rekonstruovat se nebude, ač to město plánovalo. Místo toho ale radnice slibuje celkové zateplení objektu.

Vstup do budovy jičínského městského úřadu. | Foto: DENÍK/Alena Kaňková

V takovém případě by se přestavba vchodu svezla s touto náročnou investiční akcí. Předběžné odhady nákladů se pohybují okolo dvaceti milionů korun, podle místostarosty Petra Hamáčka jsou ale v plánu zahrnuty i práce, které se zateplení netýkají. „Přesnější číslo vám neřeknu, neboť celá dokumentace se nyní upravuje pro podmínky dotace," uvedl. Příspěvek ve výši 8,5 milionu korun město chce získat z programu Zelená úsporám.

Právě finanční subvence je důvodem, proč se město rozhodlo změnit plán a nepřistoupí k přestavbě vstupního prostoru. Vchod do „Arisu" se tak stal trochu Popelkou, neboť jeho rekonstrukce v původním rozpočtu, schváleném v prosinci 2014, vůbec nebyla. Městská rada ji ale umístila do zásobníku s tím, že pokud z loňska zbudou peníze, dojde na ni řada.



Tak se i stalo. V únoru byly o přerozdělení zůstatku svedeny tuhé boje v jičínském zastupitelstvu, návrh rady, kde vstup do městského úřadu figuruje jako jedna z položek, nicméně těsně prošel. Vzápětí se ale otevřela možnost dotace a celkového zateplení.



Rekonstrukce vstupu již byla vysoutěžena. Nejlevnější nabídku podala Stafi finalizace staveb z Pardubic, a to 4,46 milionu bez DPH.

Stěhování úředníků z Havlíčkovy ulice („okresního úřadu") se uskutečnilo v první polovině roku 2013. Město je vlastníkem celého komplexu. Pro potřeby úřadu muselo zajistit rekonstrukci takzvané budovy C. Původně ji měla na starost firma Status, ale nastaly problémy a zakázku musela dokončit společnost Staving.