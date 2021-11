V jaké fázi příprav benefice se nacházíte?

HK: Nazvala bych to finále příprav. Benefici většinou připravujeme celý rok a jsou úkony, které lze naplánovat a zařídit s předstihem, ale v podstatě, kdy chcete do příprav zapojit co nejvíce klientů a pracovníků a podporovatelů, tak do toho mnohdy vstupují věci, které nelze naplánovat a nelze se jich plně držet. Je to neustále živý proces.

Jak se na benefici připravují klienti?

HK: Každá benefice je jiná. Tento rok měli zadané téma a tvořili jak na workshopech, tak na různých zkouškách. Každá benefice má dané role jednotlivých klientů a pak může skutečně docházet k nácviku dialogů, tvorbě příběhů a podobně.

Tématem je letos Galaktický sněm. To zní velmi tajemně.

HK: Ono to tak trochu tajemství je, přeci jen je to vesmír. Ale pokud bychom měli prozradit, Galaxie Apropo se skládá z několika planet, které jsou stavebními kameny naší organizace. Je to planeta Klientská, Rodičovská, Sponzorská, Veřejnosti a Dárců. Návštěvníci benefice budou mít možnost se na každou z planet podívat a zjistit, jak funguje, jakou má faunu a floru, kostýmy, pozdrav. Budou moci nahlédnout do každého děje. Od 14:30 začínají společné dílny, kde si mohou všichni vyrobit keramické hvězdičky, které nám budou dělat radost na vánočním stromečku. Poté se představí naši klienti.

JK: Jinými slovy, Apropo je v Jičíně už 25 let, lidi ho znají a lidi s postižením potkávají. U některých mohou zůstávat pocity ostychu nebo bázně, to je úplně normální. Ale přesto máme všichni něco společného, jak lidé s postižením nebo ti bez něj. Máme stejné hodnoty, sdílíme radost, spolupráci, pokoru a úctu k tomu, co se na naší zemi odehrává. Někdo se narodí z postižením, někdo s jiným znevýhodněním. Maminka s kočárkem se potýká s bariérami v Jičíně stejně jako lidé na vozíku. Jsou věci, které nás spojují a není potřeba se na lidi s postižením dívat skrz nějaké brýle. Všichni jsme jedinečné bytosti s vlastní hodnotou a zasloužíme si podobné šance. A Apropo je tu proto, aby srovnávalo šance pro ty, kteří se narodili s postižením. Na benefici zveme lidi, aby vstoupili do naší galaxie, seznámili se s námi a nebáli se být s námi součástí jednoho světa.

Pod pojmem benefice se většině lidí vybaví její charitativní účel. Jakou roli hraje dobročinnost u vás?

JK: Tradiční benefice Apropo je jednou z největších charitativních akcí v regionu. Zveme lidi, aby se stali součástí dobré věci a dobrovolným vstupným nebo zakoupením výrobků našich klientů a občerstvení z naší kavárny podpořili činnost Apropa. Většina lidí to tak cítí, rádi přispějí na dobrou věc. A vybízí k tomu i předadventní období. Lidé se zklidňují, nalaďují se na předvánoční náladu, soustředí se víc na svoje nitro. Proto je už dvacet let benefice součástí právě předvánočního období v Jičíně.

Loni se benefice kvůli covidu nekonala. Jak to přijala veřejnost?

JK: Pro lidi už je benefice tak zažitá, že se nás často ptají, jestli letos bude. Jedna maminka nám dokonce říkala, že její malá dcerka se na benefici velmi těší, protože se těší na to, jak vhodí peníze pro Apropo do kasičky. Je to pro děti dobrý výchovný prvek. Mohou přijít a přímo vidí lidi, na které přispívají. To je pro nás znamení, že lidé v Jičíně mají k naší organizaci vztah a chtějí pomáhat. Zároveň jim chceme ukázat, že není žádná ostuda si o pomoc říct a že se nemusí bát ji nabídnout.

Kromě benefice se klienti a pracovníci Apropo objevují na veřejnosti velmi často. Setkali jste se i s negativními situacemi?

JK: Ze strany veřejnosti naštěstí moc ne. Alespoň si to nevybavuji. Ale jedna negativní zkušenost mě napadá. Na jedné akci jsme nabízeli možnost vyzkoušet si, jaké to je se po městě pohybovat na vozíčku. Lidí moc nechodilo, tak jsem si to vyzkoušela já. Jezdila jsem po náměstí a zkusila jsem navštívit jednu cukrárnu. Kvůli jednomu schodu u vchodu jsem měla problém se dostat dovnitř, neviděla jsem na zákusky, které byly moc vysoko, a potom se mi paní prodavačka snažila pomoci. Snažila se ale až moc a bylo to trochu nepříjemné. Někteří lidé hodně civěli a byli překvapení, že mluvím „normálně“. Očekávali, že budu špatně artikulovat.

Do jaké míry je Jičín bezbariérový?

JK: Dá se říct, že moc ne. V minulosti jsme některé záležitosti připomínkovali, ale zatím se nic nezměnilo. Do budoucna hledáme způsoby, jak být víc vidět a slyšet, aby bylo naše město přívětivější jak pro lidi s tělesným postižením, tak třeba právě pro maminky s kočárky.

Pro hodně lidí může být první kontakt s člověkem s postižením nepříjemný právě proto, že nevědí, jak se chovat. Existuje na to nějaká rada?

JK: Je to hodně individuální. Každý člověk je jiný, každá situace se liší. Dobrý způsob může být právě návštěva některé z našich akcí. Už jen koupení kávy, několik slov prohozených s našimi klienty, je první krůček k tomu, aby si člověk na specifika komunikace zvykal v pohodlné a pro něj přirozené situaci.

HK: Právě na benefici dostávají návštěvníci příležitost sdílet radost, vyrábět spolu s našimi klienty a navázat s nimi kontakt. Ale zveme veřejnost i na naši zahradu v Soudné a také do ateliéru, kde si mohou nejen koupit naše výrobky, ale také s našimi klienty pobýt. Sdílená radost a zábava je nejlepší způsob, jak se sblížit.