Vrací se čtenářská rubrika U nás doma, staňte se přispěvatelem!

Doručovatelé listovních poštovních zásilek PEŠÍ LISTOVNÍ DORUČOVATEL/-KA - Jičín. Požadované vzdělání: nižší střední odborné. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 17000 kč, mzda max. 17500 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: PEŠÍ LISTOVNÍ DORUČOVATEL/-KA - Jičín, Náplň práce: , - příprava listovních zásilek před pěší pochůzkou, - pěší doručování listovních zásilek, - výplata poštovních poukázek a důchodů, - vyúčtování po skončení pochůzky, - jednosměnný provoz (pracovní doba 6:30-14:30 hod.), Požadujeme: , - trestní bezúhonnost , Zaměstnanecké výhody: , - jsme sehraný tým - vše potřebné Vás naučíme, - díky 37,5hodinové pracovní době Vám zbyde čas i pro Vás, - volno si užijete i o 5týdenní dovolené, - máme pro Vás i další benefity: stravenky v hodnotě 70 Kč, ubytování ve firemních rekreačních zařízeních, příspěvky na dovolenou a dětské tábory, volno pro rodiče aj., - už po roce práce u nás dostanete smlouvu na dobu neurčitou, Pozice je vhodná i pro absolventy/-tky a mladistvé do 18 let., , V případě zájmu kontaktujte paní Petru Kubištovou na e-mailové adrese kubistova.petra@cpost.cz.. Pracoviště: Česká pošta, s.p. depo jičín, Dělnická, 506 01 Jičín 1. Informace: Petra Kubištová, .

Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel ŘIDIČ/-KA - ŘP skupiny C, C+E. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 25000 kč, mzda max. 30000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: ŘIDIČ/-KA - ŘP skupiny C, C+E, Náplň práce: rozvoz masných výrobků a masa, Požadujeme: , -řidičský průkaz skupiny C, C+E, - profesní průkaz, - kartu řidiče, - časovou flexibilitu, Nabízíme: zaměstnaneckou kartu na nákup firemních výrobků a stálou zaměstnaneckou slevu., V případě zájmu kontaktujte paní Ing. Veroniku Klusákovou na e-mailové adrese v.klusakova@masojicin.cz nebo na telefonním čísle 602 559 484 v pracovních dnech v době 8:00-14:00.. Pracoviště: Maso jičín s.r.o., Konecchlumského, č.p. 1075, 506 01 Jičín 1. Informace: Veronika Klusáková, +420 602 559 484.