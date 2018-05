Vondruškův thriller pokřtili na zámku

Vokšice /FOTO/ - Ve vokšickém zámečku byl v pátek pokřtěn renesanční thriller Vlastimila Vondrušky Jičínské pole mrtvých. Nejnovější příběh Jiřího Adama z Dobronína pod názvem Jičínské pole mrtvých navazuje na příhody písaře komorního soudu.

První knížka se zrodila z pera Vlastimila Vondrušky před dvanácti lety. Čtenáři si příběhy oblíbili nejen díky skvěle vystavěné detektivní zápletce a vypravěčskému umu nejoblíbenějšího českého spisovatele, ale i pro mistrně podané nahlédnutí do života v 16. století prošpikované zajímavostmi z historického místopisu.

Křtu se zúčastnili i zástupci jáchymovských lázní, kde si Vondruška každoročně léčí své tělo. Co má společného Jáchymov a Vokšice? Paní Margaretu Pospíchalovou, která je potomkem hra-běcího rodu Šliků, vlastní zámek i Prachovské skály a křest zorganizovala. Pak spisovatele Vondrušku a knížky o Adamovi z Dobronína.„Má to ještě jednu vazbu, já si v Jáchymově léčím různá zranění, z nichž některá jsem utrpěl v Prachovských skalách,“ vypráví horolezec ve výslužbě, který si z Prachova odnesl poranění hlavy. „Kniha Jičínské pole mrtvých se přímo na zámku ve Vokšicích neodehrává, hlavním dějištěm románu jsou Prachovské skály. Tohle prostředí jsem si vybral kromě jiného proto, že jsem se v mládí věnoval horolezectví a na Prachově jsem přelezl opravdu kde co. Takže jsem si při psaní užíval, neboť záhadné zločiny donutí i mé renesanční hrdiny se po skálách sápat až na jejich vršky. Můj nejnovější příběh tak trochu překračuje rámec běžných historických detektivek, já bych ho spíše označil za renesanční thriller,“ popisuje novinku autor.

„Jsem věrný jak v životě manželském, tak i v uměleckém,“ zdůvodňuje Vondruška svůj vztah k brněnskému nakladatelství Moba, které jeho tituly vydává. Vondruška vzpomenul i svoji fóbii vůči písničce Proč bychom se báli na Prachovské skály, kterou při lezení slyšeli v jeden den i padesátkrát. „Ze skal mám spoustu nádherných zážitků, proto jsem tam umístil děj knihy. Není to klasická detektivka, kniha je pohodovější, laskavější.“ Posluchačům pak prozradil, jak jeho tituly přicházejí na svět. „Hodně lidí mně i píše. Jeden pán se mě vždy dotazuje, kdy vyjde nová kniha, protože prý v tom týdnu rodina nedostane teplou večeři,“ usmívá se.

„Historické romány si hýčkejte,“ radí posluchačům. „Kdykoliv národ prožívá krizi identity, vrací se ke své vlastní minulosti a tehdy jsou historické romány mnohem více čteny. A když se podíváte na průběh let, ono to přesně sedí. Alois Jirásek psal v době, kdy český národ bojoval za svoji samostatnost. Naopak po revoluci nebyl o historii zájem, ale po nějaké době se vše vrátilo. A je to opravdu v tom, že tato éra přináší problémy a každý chce najít odpověď, zda nás něco ohrožuje, a pokud ano, jak se s podobnými situacemi vypořádali naši předkové. A v tuto chvíli je historický román fenomén. A je to fajn. Takový národ, který zapomene na svoji minulost, ztratí svoji budoucnost,“ připomenul Vondruška známý Churchillův citát. Závěrem prozradil, o čem bude pojednávat jeho další dílo. „Bude se odehrávat ve znojemských katakombách a nebude to horor,“ slibuje.