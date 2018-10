Voliči zatím nejsou příliš aktivní

Řidiči dopravy nemocných a raněných Řidič. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 90 kč, mzda max. 100 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Oblastní nemocnice Jičín a.s. přijme, ŘIDIČE HOSPODÁŘSKÉ DOPRAVY, (brigáda na rozvoz prádla/stravy), Písemné žádosti s profesním životopisem posílejte na personální oddělení Oblastní nemocnice Jičín, a.s., se sídlem Bolzanova 512, 506 01 Jičín nebo na email personal@nemjc.cz, popř. volejte, na tel. č. 493 582 236 pan V.Šteffl (vedoucí dopravy)., Nabízíme:, - adekvátní pracovní a platové podmínky,, - dohoda o provedení práce na dobu určitou s možností prodloužení, - vhodné pro studenty, případně důchodce, - nástup možný od 1.11.2018, Požadujeme:, - řidičský průkaz skupiny B, - dobré komunikační schopnosti,, - schopnost samostatné práce i práce v týmu,, - zodpovědnost, časová flexibilita, fyzická zdatnost,, - zdravotní způsobilost.. Pracoviště: Oblastní nemocnice jičín a.s. - sídlo, Bolzanova, č.p. 512, 506 01 Jičín 1. Informace: Monika Mikolášová, +420 493 582 329.

Prodavači smíšeného zboží PRACOVNÍK/-CE OBCHODNÍHO PROVOZU. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 14860 kč, mzda max. 19800 kč. Volných pracovních míst: 6. Poznámka: PRACOVNÍK/-CE OBCHODNÍHO PROVOZU - oddělení pekárny, pultů a doplňování na oddělení ovoce a zelenina (noc/noc) - pracoviště Jičín., V případě zájmu se dostavte během otevírací doby k pultu informací prodejny. Můžete psát i na e-mail: 11028paf@cz.tesco-europe.com, bližší informace PO-PÁ od 8.00-14.00 hod na tel.: 725 885 727 pí Petříková., , V ČEM JE PRÁCE NA OBCHODNÍCH JEDNOTKÁCH SPECIÁLNÍ?, Jsme v přímém kontaktu s lidmi, pro které tohle všechno děláme. S našimi zákazníky. Každý den se staráme o jejich spokojenost. Snadno poznáme, že děláme svou práci dobře; spokojeného zákazníka nepřehlédnete., , JAKÁ BUDE VAŠE ROLE U NÁS?, Jako pracovník/ce obchodního provozu jste pro nás tou nejdůležitější osobou na prodejní ploše. Díky vám naši zákazníci dostanou to nejlepší zboží a budou se při nákupech cítit příjemně. Jednoduše řečeno, vaším nejdůležitějším úkolem je udělat našeho zákazníka spokojeného. Navíc každý den je jiný a vy se tak určitě nebudete nudit - můžete si vybrat, zda budete pracovat jako pokladní, na pultech s lahůdkami nebo doplňovat zboží. Budete kontrolovat, aby bylo zboží v regálech doplněno a zda je zajištěna čerstvost produktů a záruční lhůta. A samozřejmě, když vás zákazník požádá o pomoc, budete se mu snažit co nejlépe poradit a nezapomeňte, že s úsměvem jde všechno lépe., , JSTE PRO NÁS TEN PRAVÝ/Á?, - Povídáte si rádi s lidmi a ochota pomoci pro vás není cizí slovo , - Pracujete rádi v týmu a je pro vás důležitá dobrá atmosféra , - Snažíte se dívat na prodejní plochu očima zákazníka, aby u nás měl skvělý zážitek z nakupování , - Nevadí vám práce na směny, - Nemusíte být expert - všechno potřebné vás naučíme , - Pozice pracovníka obchodního provozu rozhodně nemusí být posledním krokem -podporujeme, kariérní růst a váš rozvoj , - Při výběru pracovních směn se vám snažíme vyjít maximálně vstříc. Můžete si u nás vybrat i částečný úvazek nebo brigádu. Nemusíte se tedy rozhodovat, co je pro vás nejdůležitější - zda je to rodina, volný čas nebo kariéra , - získáte slevu 10 % na každý nákup v síti Tesco (po 6 měsících), - Využijte až 6 dní rekondičního volna na základě počtu odpracovaných let, - Můžete se účastnit mnoha aktivit a událostí, které organizujeme pro vás, vaši rodinu i děti, - Vhodné i pro absolventy.. Pracoviště: Tesco stores čr a. s., jičín, Hradecká, č.p. 1104, 506 01 Jičín 1. Informace: Petra Petříková, +420 725 885 727.