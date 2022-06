Matěj Břeský, záchranář, Nemyčeves

Volím v Nemyčevsi, je to malá obec a momentálně zde podle mě funguje “vláda jedné strany”. Budu volit toho, o kom si myslím, že to nedělá pro sebe, ale pro lidi a obec, bude transparentní a nebude okatě hrát na jednu stranu, povede dialog. Nebude to jednoduchý výběr, ale i tak jsou tu lidé, kterých si vážím a věřím jim. Pokud do toho půjdou, dám jim svůj hlas.

Bylo by fajn více zapojit lidi v obci do veřejného dění, nenechávat to vše na místních spolcích, kterých je zbytečně mnoho a navzájem nespolupracují. Pak to taky podle toho vypadá.

Díky dotacím se podařilo hodně udělat, máme nové chodníky a hřiště. Trnem v oku je ale pro místní kanalizace, to je potřeba vyřešit. A také by to chtělo udělat něco s odpadovým hospodářstvím, aby popelnice nestála čtyři tisíce ročně. Oproti loňsku je to téměř stoprocentní zdražení. K tomu sice došlo všude, ale ne tak markantně.

Zdroj: Archiv