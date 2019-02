Jičínsko – Volby do krajských zastupitelstev se nezadržitelně blíží. Jičínský deník připravil pro své čtenáře anketu se starosty měst v našem regionu, kterým jsme vždy položili tytéž otázky:

Jiří Liška. | Foto: DENÍK/Tereza Černá

Čím vašemu městu existence kraje prospívá a na co by se měl naopak více zaměřit? Potřebujete vlastně kraj?

Odpovídá starosta Jičína JIŘÍ LIŠKA (na snímku): Na vaše otázky začnu od konce. Když se v roce 2001 (doufám, že se s rokem nepletu) definitivně rozhodovalo o tom, zda mají vzniknout tzv. Vyšší územně samosprávné celky, dnešní kraje, byl jsem proti, protože jsem nevěřil tomu, že tento model správy naší země splní to, s čím operovali jeho prosazovatelé. Tím mělo být přiblížení správy a rozhodování k lidem. Znělo to pěkně, ale myslím si, že ani po deseti letech existence krajů se tato hlavní myšlenka zcela nenaplnila.



Kraje zůstávají převodovou pákou závislou na přísunu peněz z centra. I vlastní rozhodování je složité. Model, kde se propojuje samosprávná složka s výkonem tzv. státní moci, je obtížný a komplikovaný. Nakonec podobné problémy máme i my na městech. Navíc každý ze zastupitelů odněkud pochází (bez ohledu na politické složení), a tak se těžce dělají některé, hlavně nepopulární změny. Nemyslím si, že by se mohlo v dohledné době něco zásadním způsobem změnit. Musíme to proto s těmi našimi kraji vydržet.