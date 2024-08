Největší letošní akcí, která přechází i do dalšího roku, je rekonstrukce splaškové kanalizace a vodovodu včetně přípojek v Lomnické ulici v Nové Pace. Stavební práce se budou provádět 2 roky a vyjdou na 16,8 mil. Kč bez DPH. Město tu současně buduje dešťovou kanalizaci, Královéhradecký kraj má pak na starost novou vozovku. „Je to jedna z akcí, které jsme soutěžili v rámci společné veřejné zakázky s městem. Dostaneme se tak na lepší cenovou nabídku. Dalším benefitem je jasná návaznost a postup prací. Obecně se vždy snažíme o maximální spolupráci s našimi akcionáři, abychom udělali rekonstrukce našich sítí při plánované obnově silnic a chodníků. Sníží se tím dopad na obyvatele, kteří musí trpět různá dopravní omezení,“ popisuje postup přípravy rekonstrukcí ředitel VOS, a. s. Ing. Richard Smutný.

Další větší stavbou zhruba za 3,5 mil. Kč je výstavba přívodního vodovodního řadu ze stávajícího potrubí pod vodojemy Kamensko do vodojemu v obci Konecchlumí. Touto stavbou dojde k vylepšení hydrodynamických poměrů proudění v potrubí a jako druhotný efekt budou mít obyvatelé, kteří žijí v části nad vodojemem, zajištěnu dodávku pitné vody i v případě přerušení dodávky elektrického proudu. Nyní totiž vodu pohání čerpací stanice a pokud nešel proud, voda se k domům nedostala. Čerpací stanice tak bude zrušena.

Mezi další probíhající rekonstrukce patří ulice Na Vinici v Kopidlně, kde se za 3,7 mil. Kč provádí oprava stávající kanalizace. V Kovači a v Hořicích v ul. Janderova budou mít zase nové vodovody včetně přepojení přípojek, které nahradí stávající již dosloužilé potrubí. Větší část prací se provádí výkopem, kde to není možné, provede se protlak. Celkem jsou opravy za 3,9 mil. Kč. V Robousích se pak za 1,4 mil. Kč sanují kanalizační šachty před plánovanou rekonstrukcí chodníků. Z drobnějších stavebních prací to je propojení vodovodních řadů za 700 tis. Kč v Jičíněvsi. V Hořicích se nové střechy za 0,5 mil. Kč dočká administrativní budova a ve Staré Pace vznikne kolem vodojemu nové oplocení. Dále se letos proinvestuje 1,5 mil Kč do oprav plochých střech na pěti provozních objektech v rámci celé společnosti.

Postupnou rekonstrukcí prochází také čistírny odpadních vod, které nebyly zmodernizovány v rámci dotační akce Cidlina. Opravy se provádí na etapy. Týká se to ČOV Vysoké Veselí, kde se letos za 6,2 mil. Kč obnoví kompletně elektroinstalace, technologie a provedou se stavební opravy objektu. Na ČOV v Hořicích se letos bude za 1,3 mil. Kč obnovovat elektro, měření a regulace. Za posledních 5 let se zde investovalo už zhruba 9,3 mil. Kč. „ČOV v Hořicích má speciální dánskou technologii čištění, které jsou jen dvě v bývalém Československu. Má ale velmi dobré výsledky, proto se v minulosti rozhodlo ji zachovat a postupně zmodernizovat. Obnova se provádí v posledních 5 letech a většina prací je již hotová. Celkem do ní investujeme na 30 mil. Kč,“ říká ředitel Ing. Richard Smutný.

V průběhu roku se připravují také veřejné zakázky na stavební akce pro další rok. Ve spolupráci s městem Jičín a Královéhradeckým krajem se chystá veřejná zakázka na celkovou obnovu ulic Ruská-Poděbradova, kde VOS a. s. bude řešit kanalizaci a vodovod. Dále se soutěží kompletní výměna stávajícího vystrojení armaturních prostor a jejich sanace na vodojemu Zebín, který je hlavním zásobníkem vody pro celé město Jičín. Plánuje se také sanace kanalizace vnitřním rukávem na přivaděči z Valdic a v Nové Pace v ul. Svobody. Obdobnou technologií se bude řešit i přivaděč vody pro Jičín, který povede stávajícím záložním potrubím vedoucím lípami. Chystá se také zateplení haly na ČOV v Jičíně, a to kvůli možnosti parkování čisticího vozu a jeřábu během zimních měsíců. Technologie totiž nesmí být na mrazu, protože hrozí zamrznutí vnitřního potrubí. V neposlední řadě se plánuje výstavba nového provozního střediska v Nové Pace.