Občané Jičínska se musejí připravit na zvýšení cen vodného a stočného od roku 2024. Vodohospodářská a obchodní společnost a. s. ohlásila celkový nárůst cen o zhruba 10 %, a k tomu se ještě připočítá nárůst DPH o 2 %. Co to pro zákazníky přesně znamená?

Ilustrační foto | Foto: Deník

Nově budou občané platit 106,34 Kč/m³, což představuje zhruba o 11,4 Kč za metr krychlový více než v letošním roce. Jak vysvětlují zástupci společnosti, hlavním důvodem pro toto rozhodnutí je růst cen energií, očekávaná inflace a zvýšená DPH.

Rozhodnutí o zvýšení cen vodného a stočného vychází z dlouhodobého strategického plánu společnosti na období 2024-2028. Zástupci společnosti zdůrazňují, že markantní růst cen energií je jedním z hlavních faktorů. Skončila tříletá fixace cen elektřiny, což znamená nárůst na tzv. spotové ceny a očekává se trojnásobný nárůst u silové energie. Růst cen energií bude mít výrazný dopad na náklady společnosti.

Kromě toho se zvýšením cen pojí také růst DPH o 2 %. Zástupci společnosti radí zákazníkům, aby v letošním roce ještě zaplatili zálohu ve výši předpokládané spotřeby roku 2023, aby minimalizovali dopad zvýšené DPH od začátku příštího roku.

I přes zvýšení cen plánuje společnost investovat do obnovy své infrastruktury zhruba 70 milionů korun. V plánu je oprava vodárenské infrastruktury a zařízení za 63 milionů korun a dalších 70 milionů půjde do investic. Cílem společnosti je udržet vyrovnané hospodaření a dále obnovovat infrastrukturu, a proto veškerý zisk jde zpět do investic.

Celou tiskovou zprávu Vodohospodářské a obchodní společnosti a.s. si můžete přečíst na jejich stránkách.

Přestože nárůst cen není příjemnou zprávou pro zákazníky, společnost zdůrazňuje, že i přes zvýšení ceny zůstává vodné a stočné mezi nejnižšími v celém Česku.