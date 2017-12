Voda nezdražuje, investice pokračují

Jičínsko - Představenstvo Vodohospodářské a obchodní společnosti a.s. rozhodlo, že cena vodného a stočného zůstane i v roce 2018 stejná jako posledních pět let.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Jan Jelínek

Odběratelé na Jičínsku zaplatí za pitnou vodu a odvod odpadní vody částku 78,95 Kč za m3. Do oprav a modernizací šlo letos 74 milionů korun. Z toho 28 milionů bylo investováno do infrastruktury. V příštím roce to bude až 110 milionů. „Dokončíme například připojení obce Úbislavice a Krsmol na vodovod z Nové Paky. Začneme s dvěma velkými obnovami úpraven vody v Hořicích – Libonicích a v Lázních Bělohradě. Celkově budou akce stát okolo 130 milionů korun s DPH,“ popisuje plány ředitel Richard Smutný.