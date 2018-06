Voda chybí i pícninám, krávy jsou v ohrožení!

Jičín – V Česku je od dubna sice jako u moře, ale slunce a vítr neúprosně vysouší pole, louky i potoky.

Sucho v ČR - Ilustrační foto.Foto: Deník / Jiří Kopáč

„Toužebně očekáváme vodu, sucho je mohutné. U nás spadlo v sobotu pouhých 5 milimetrů, ale od 22. května je to poprvé, kdy napršelo více než jeden milimetr srážek,“ dělí se s námi o své poznatky ekonom podniku Agro Chomutice Jaroslav Kořínek. Alespoň minimální vláha prodlouží vegetaci řepky a kukuřice, katastrofa je u pícnin. Výnosy jsou zatím na úrovni zlomku minulých sklizní, a to už probíhá druhá seč vojtěšky. „Jestli první byla na úrovni 40 procent normálu, tak nyní je to daleko nižší,“ konstatuje ekonom.



Podle Kořínka kukuřici a řepku mohou zachránit srážky, kdežto pícniny přišly vloni o část kořenového systému a nyní jsou v žalostném stavu. „Už jsme se setkali s firmami, které nemají zásoby senáže. Krmení je pak jednostranné a může se projevit na zdraví zvířat i na dlouhodobém snížení produkce mléka,“ varuje.



Radomír Kvapil z podniku Agro Slatiny je také skeptický. „Neprší, odnesou to především jařiny, cukrovka, hrách a brambory. Jaké budou výnosy, to vám dnes nikdo neřekne.“ Ozimý ječmen sice zlátne, sklízet se bude minimálně o týden dřív, zřejmě koncem června. Výnosy budou rozhodně nižší. Část úrody mohou zachránit letní deště, brambory ale deficit vody nedoženou. „Začínají kvést, mají nasazeny hlízy, ale ty budou drobné,“ říká Kvapil za jednoho z největších producentů brambor na Jičínsku.



Ani pro vodomily nemáme dobrou zprávu. Teplé počasí ohřálo vodu v rybnících a nádržích, ale některé plochy už zaplavily sinice a voda není vhodná ke koupání. Vzorky vody odebírali hygienici na Královéhradecku včera, výsledky budou ve čtvrtek.