Kempy u Jinolických rybníků na úpatí Prachovských skal vloni praskaly ve švech. Podle provozovatele Tomáše Hůly je i letošní sezona nadprůměrná. „Loňská extrémní návštěvnost se ale už nebude opakovat, to už nikdy nezažiju,“ povzdechl si.

V minulém týdnu měla sice voda pouhých 21 stupňů, ale díky návratu vysokých teplot si lidé koupání zase užívají. Například kemp Eden je nyní zaplněn.

„Jezdíme sem už léta, je to nádherné místo, ze kterého se nechá poznávat celý Český ráj,“ doporučuje obyvatelka jedné z chatek paní Hana z Plzně. Právě atraktivita okolí je podle Hůly ten hlavní tahák do Jinolic.

V Lužanech se místo ještě najde

Do dvaceti kilometrů od Jinolických rybníků je další oblíbený kemp, a to v Lužanech u rybníka Marešák. Celoročně rybník lemují řady karavanů, především rybáři tu tráví příjemnější část roku. V lokalitě jsou tři kempy. S návštěvností kempu, který patří obci, je to slabší, chatičky jsou obsazeny z šedesáti procent. Hygienici zde vodu nekontrolují, ale její kvalita je prý lepší než v minulých letech.

Perlou Českého ráje jsou Jinolické rybníky. Nejoblíbenější Oborský má písčitou i travnatou pláž, koupání umožňuje i sousední Němeček. Nejmenší rybník Vražda je kulturní památkou.

Sezonní koupaliště

Koupání v chemicky upravené vodě pak nabízejí sezónní koupaliště.

Mezi nejnavštěvovanější se řadí Milovice u Hořic. Chatky jsou obsazeny z pětadevadesáti procent, místo pro stany se tu ovšem najde. Plavce láká i Miletín, Sobotka nebo areál na Pecce. Samostatnou kapitolou je koupaliště se slunečními lázněmi Dachova na Hořicku, které napájí voda z lesů. Asi nejmodernější koupaliště s atrakcemi je v Jičíně. Voda tu má nyní 26 stupňů.

„V červnu sem přišlo o sto procent víc lidí než vloni, včera osmnáct set návštěvníků,“ hlásí správce Miroslav Petržilka.