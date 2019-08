Na počátku letošního roku radnice vypsala výběrové řízení na výměnu oken a dveří pro Základní školu Na Daliborce. Práce na vlastní realizaci byly zahájeny začátkem června a dokončeny v těchto dnech. Školáci se tak vrátí do vylepšené budovy.

Podůlší slaví 620 let

Obec Podůlší zve veřejnost na oslavu výročí 620 let od založení obce, a to v sobotu 31. srpna od 13 hodin. Oslavy se uskuteční na hřišti u obecního úřadu.

K poslechu hrají: 13.15 dechová hudba Příchvojanka, 15.30 Rulík do čaje, 16.45 country hudba, 20.00 rocková skupina Prorock Turnov.

Během dne další doprovodný program: 15.00 loutkové divadlo Srdíčko, 18.45 vystoupení Aerobic club Jičín a T. J. Sokol Jičín; ve večerních hodinách ukázka ohnivé show; drobné výstavy, ukázky techniky; dětské atrakce a hry. Občerstvení je zajištěno.