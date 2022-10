Vkusná paráda z druhé ruky. Bývalou továrnu jičínského VKUSu oživil secondhand

Co s kousky oblečení, které leží už několik let ve skříni ladem, přitom někomu jinému by ještě mohly udělat parádu? A co s prázdnou budovou bývalé legendární textilní firmy na předměstí Jičína? Padesát prodejkyň zorganizovaných pořadatelkami z jičínské Balonkárny se rozhodlo vdechnout továrně nový život a uspořádat secondhandový prodej pod příhodným názvem VKUSná druhá ruka.

Co se neprodalo o víkendu, prodá se ve středu na doprodeji od 15 do 18 hodin. | Foto: Michal Mück