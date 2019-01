Jičínsko - Plesová sezona přináší pestrou nabídku městských i venkovských bálů s bohatým programem.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jan Jireš

Plesová sezona je v plném proudu, a pokud máte nachystané společenské oblečení, nic vám nebrání vklouznout do víru tance. Nabídka je opravdu pestrá, a to od vyhlášených městských plesů s pestrým programem a tombolou až po oblíbené venkovské. Vstupné se pohybuje od 80 do 250 korun a kolik utratíte za tombolu a občerstvení, záleží jen na vás.

Mezi největší sály v okrese patří Kulturní dům ve Valdicích, který pojme přestisícovku návštěvníků. Zde letos otevřel sezonu Myslivecký ples. Specifický je svým programem i tombolou, oplývající zvěřinou. Tuto sobotu zde pořádají svůj ples rybáři. Odehrává se zde i řada maturitních plesů, které organizují studenti z Jičína i Hořic.

V Jičíně v Masarykově divadle je hojně navštěvovaný Házenkářský ples, letos s módní přehlídkou sportovního oblečení, kdy v rolích manekýnů vystoupí jičínští házenkáři. Tanečníky určitě naláká i dražba reprezentačního dresu jičínského odchovance a nejlepšího házenkáře České republiky za rok 2017 Tomáše Babáka. V tombole, kde vyhrávají všechny losy, jsou mezi hlavními cenami sprchový kout, hliníkové disky, nářadí a další. Vstupné je 150 korun.

Počtvrté se tu uskuteční i jeden z nejnavštěvovanějších bálů, a to Ledový ples. Možná vás naláká kvalitní živá hudba v podání pražského Overtime Party Bandu nebo bohatá tombola či taneční překvapení v podání jičínských hokejistů a hokejistek. Vstupné je 130 až 180 korun.

Divadelní duch jičínského bálu

Jičínský bál se koná u příležitosti 120. výročí prvního divadelního představení v jičínské Sokolovně. Proto nese bál podtitul „divadelní“. K divadlu neodmyslitelně patří fantazie, takže stylovost oblečení zůstává jen a jen na vás. Předtančením zpestří taneční radovánky místní taneční klub. Vstupné je 150 korun.

Druhý ples Oblastní nemocnice Jičín zařadil do programu vystoupení originálního souboru mužoretů ART-rosa. Vstupné je od 180 do 250 korun.

Letos tu poprvé pořádá svůj ples i ZUŠ Jičín, a to na závěr letošní sezony 29. března.

Mezi zajímavé plesy se řadí i Vesnický bál v Horní Nové Vsi, kde 2. února zatančí Hořeňák i Hořeňáček. Vyhlášený je také Lyžařský maškarní bál v Roškopově. Jeho osmnáctý ročník proběhne 2. března. Sobotecký Městský ples se uskuteční 9. února. V Hořicích si zatančíte na Automobilovém, Hasičském nebo Skautském plesu. Společenská nabídka na Jičínsku je opravdu pestrá.

Plesový kalendář

19. ledna – Popovický ples (Slatiny)

19. ledna – Sportovní ples v Železnici

19. ledna – Hasičské plesy v Podůlší, Tuři a Úbislavicích

19. ledna – Rybářský ples ve Valdicích

25. ledna – Masarykova obchodní akademie Jičín (Valdice)

25. ledna – Maturitní ples SŠGS Nová Paka (Kulturní centrum Militkých)

26. ledna – Házenkářský ples Jičín

26. ledna – První benefiční Country bál Nová Paka – hotel Centrál

26. ledna – Hasičský ples v Robousích

26. ledna – Hasičský ples Staňkov

2. února – Ledový ples Jičín – Masarykovo divadlo

2. února – Vesnický bál Horní Nová Ves

2. února – Sportovní ples Pecka

8. února – Maturitní ples SOŠPG Nová Paka (Masarykovo divadlo Jičín)

8. února – Maturitní ples hořického gymnázia – DK Koruna Hořice

9. února – Městský ples v Sobotce

9. února – Hasičský bál v Železnici a ve Vrchovině

22. února – Jičínský bál v Jičíně

1. března – Ples Oblastní nemocnice v Jičíně