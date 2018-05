Vivat Valdštejn! Slavnosti začínají

Jičín - Město od pátku do neděle žije bujarým veselím, tancem a zpěvem. Po roční odmlce se do města vrací vévoda Albrecht z Valdštejna, muž, který měl ambice stát se českým králem.

Valdštejnské slavnosti v Jičíně vypuknou 18. až 20. května.Foto: Deník/ Iva Kovářová

Historické slavnosti s vévodou Albrechtem Václavem Eusebiem z Valdštejna jsou letos o to významnější, neboť si připomínáme 435 let od jeho narození a 725 let od první zmínky o Jičíně.

Slavnosti pohltí celé město, zejména centrum a dále Valdštejnskou lodžii, zámecký park i jezuitskou kolej. Patří k nim dobové kostýmy, tradiční řemesla, starodávné trhy a dobová hudba, výstavy, hry, koncerty, průvod masek i barokní slavnost s benátským ohňostrojem.

Návštěvníci se mohou těšit také na rytířské hry, vystoupení kejklířů, tanečníků a potulných herců.