Na počátku byl sen dvou kamarádů o pěstování vína na Jičínsku. Nyní se dočkali jeho naplnění, a to doslova. Réva z vinohradu v Radimi založeném před čtyřmi lety se totiž poprvé ocitla v lahvích. Sami by je však v malém vinařství v kilometr vzdálených Studeňanech naplnit nedokázali, a tak pomohla mobilní lahvovací linka z jižní Moravy.

Vinaři přistavili kamion a naplnili tisíce premiérových lahví. | Video: Stanislav Ďoubal

Je pondělí ráno a do dvora u venkovského stavení zajíždí kamion. V jeho útrobách je zařízení, díky kterému se během zhruba šesti hodin naplní zhruba osm tisíc „sedmičkových“ lahví čtyřmi odrůbami vína. Loňská první plnohodnotná sklizeň bude nyní čekat na první zákazníky.

„Je to pro nás svátek, na který jsme se těšili a užíváme si to. Jsme opravdu zvědaví, co tomu řeknou lidé z okolí, jestli jim bude naše víno chutnat. Všechny odrůdy jsou unikátní, nelze říci, která je nejlepší, to musí zhodnotit konzumenti. Stále jsme v oboru začátečníci, až to budeme dělat podesáté, bude to práce, ale teď je to zábava,“ pochvaluje si o krátké přestávce spoluzakladatel vinařství Manual Vratislav Kříž a jeho kolega Petr Mráz přikyvuje.

Zatímco se oba vinaři vrací k práci a plní kovový koš lahvemi s odrůdou solaris, majitel mobilní linky David Špiler z Mikulova ve stodole kontroluje víno v dvouplášťovém nerezovém tanku, ze kterého ušlechtilá tekutina hadicí proudí k lahvovacímu zařízení.

„Za sezonu objedeme zhruba 130 vinařství, některá i vícekrát. Nejvíce působíme na jižní Moravě takzvaně kolem komína, tedy v okruhu vzdáleném do jedné hodiny jízdy. Když už jsme v Čechách, tak obsloužíme více míst najednou,“ vysvětluje vlastník společnosti Wine bottle.

Menší výrobci vína volí pronájem linky, protože se jim pořízení vlastní nevyplatí. Mohou si ji dovolit vinařství s produkcí od 300 tisíc lahví ročně, kterých jsou v republice řádově desítky, zatímco ostatní se počítají ve stovkách.

Kromě dvou pracovníků z Moravy pomáhají u klapajícího soustrojí další čtyři lidé. Každému z nich projdou rukama stovky lahví.

„Zaměstnance zatím nemáme, zastoupí je kamarádi a příbuzní. Co se týká nákladů na lahvování, bude nás to stát zhruba čtyřicet tisíc korun,“ podotýká Petr Mráz.

Víno se čerpá z tanků či sudů a hadicí putuje k lahvovací lince. Celá cesta se musí takzvaně vysanitovat, všechny hadice a další součásti systému musejí být naprosto čisté. Víno putuje nejprve před deskový filtr, kde se odstraní hrubé nečistoty a víno se vyfiltruje. Následuje takzvaná mikrosvíčková filtrace zachycující kvasinky nebo bakterie. Prázdné lahve se skládají na pojízdný pás, nejprve se vypláchnou vodou, následuje plnění vínem a uzavření korkovým nebo šroubovým uzávěrem. Pokud vinař chce, aby víno v lahvi dále zrálo, použije korek, pokud jde o svěží víno určené k rychlé spotřebě, volí druhou možnost.

„Lahve uskladníme a zachladíme. Až se vyrobí etikety, každou zase z koše vyndáme, proženeme etiketovacím strojem a znovu je uložíme. Teprve potom budeme mít hotový produkt a konečně po čtyřech letech začneme zhruba za čtrnáct dní něco prodávat. Mezitím budou víno ochutnávat kamarádi,“ vypráví Petr Mráz, který chtěl původně víno pěstovat na vrchu Zebín nad Jičínem. Nakonec spojil síly s Vratislavem Křížem a vinohrad vybudovali na dvou hektarech na jižním svahu nad obcí Radim, která je od studeňanského vinařství vzdálená zhruba jeden kilometr.

„Víno budeme prodávat z našeho dvora, kde zřídíme z bývalého chlívku malou prodejnu, a také prostřednictvím eshopu. Jsme aktivní i na sociálních sítích. Nyní chceme pracovat na tom, aby se lidé dozvěděli, že tu jsme, děláme to poctivě a máme i kvalitní technologické zázemí. Na naše vína jsme pyšní a hrdí,“ konstatuje Petr Mráz a dodává, že v plánu jsou i degustace a v budoucnu i možnost ubytování přímo ve vinařství, kde nyní do lahví naplnili bílá a růžová vína a také menší množství červeného vína, z něhož většina se teprve bude zpracovávat.

„Dnes odbavíme sedmdesát procent naší produkce. Zhruba dva tisíce lahví červeného z dubových sudů přijdou na řadu někdy k podzimu,“ dodává Petr Mráz.

