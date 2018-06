Víkendové závody v orientačním běhu nepostrádaly náročnost

Jičín - Dva závody v orientačním běhu připravil oddíl KOB Dobruška v Novém Hrádku. Dopoledne se závod ve sprintu započítával do Východočeského poháru a odstartovalo do něj téměř osm set závodníků. Odpoledne se tamtém běželo oblastní mistrovství štafet.

Vítězná štafeta D105 Sportcentra Jičín.Foto: Pavel Vydra

V sobotu a v neděli pak připravili pořadatelé z Tatranu Jablonec nad Nisou hned tři velice náročné závody. V sobotu dopoledne odstartovalo 650 běžců na mistrovství Ještědské oblasti na krátké trati do kopcovitého terénu, s těžkou podložkou, kamenitými poli a skalkami.



Také odpolední závody štafet byly mistrovstvím oblasti.nedělní závod na klasické trati pak asi nejvíce prověřil běžce opět v náročném podhorském terénu s větším převýšením. Tratě stavěl bývalý reprezentant ČR Zdeněk Zuzánek, který patří i v současnosti na veteránských mistrovstvích světa mezi největší hvězdy.



Sobota sprint Nový Hrádek:

D10C: 4. Selina Havrdová – Sportcentrum Jičín

D12C: 5. Sheila Havrdová – Sportcentrum Jičín

D14D: 8. Radka Kejvalová – Sportcentrum Jičín

D16C: 5. Vanda Vávrová – Jiskra Hořice

D18C: 3. Světlana Nováková – LOB Nová Paka

D35C: 2. Renata Havrdová – Sportcentrum Jičín

3. Gabriela Pavelcová – LOB Nová Paka

8. Veronika Podlipná – Sportcentrum Jičín

D35D: 9., Radka Janků – Sportcentrum Jičín

D55C: 9. Jiřina Kalibánová – LOB Nová Paka

11. Eva Hušková – LOB Nová Paka



H10N: 4. Vojtěch Kejval – Sportcentrum Jičín

H10C: 2. Michal Pavelec – LOB Nová Paka

5. Josef Šedivý – LOB Nová Paka

H12C: 3. Jan Čihák – Jiskra Hořice

8. Jan Vaníček – Sportcentrum Jičín

H14C: 4. Tomáš Typlt – LOB Nová Paka

10. Stanislav Novák – LOB Nová Paka

H21C: 6. David Zlámal – Sportcentrum Jičín

H35C: 9. Zdeněk Koťátko – Sportcentrum Jičín

14. Jaromír Kejval – Sportcentrum Jičín



H35D: 1. Petr Jakubec – Sportcentrum Jičín

9. Jan Šnokhous – Sportcentrum Jičín

H45C: 3. Martin Vávra – Jiskra Hořice

8. Radek Vávra – Jiskra Hořice

H45D: 5. Pavel Řehák – Sportcentrum Jičín

13. Petr Rücker – Jiskra Hořice

H55C: 7. Jaroslav Kalibán - LOB Nová Paka

H70C: 2. Jaroslav Havlík – Sportcentrum Jičín



štafety Nový Hrádek:

D105: 1. Sportcentrum Jičín (Podlipná, Kejvalová, Havrdová)

H105: 3. Sportcentrum JIčín (Koťátko, Kraus, Kejval)

H12: 1. Sportcentrum Jičín (Vlach, Kopecký, Vaníček)

H135: 3. Jiskra Hořice (Vávra m., Čihák, Vávra R.)

H14: 2. LOB Nová Paka (Novák, Choutka, Typlt)



Jablonec – sobota – MO na krátké trati:

D21L: 6. Lucie Benešová – Sportcentrum Jičín

D55: 1. Iva Benešová – Sportcentrum Jičín

6. Iva Kábrtová – OK Reco Sport Pecka

H21L: 14. Jan Beneš – Sportcentrum Jičín

20. Michal Drobník – Sportcentrum Jičín

H35: 4. Petr Lepšík – Sportcentrum Jičín

H50: 8. Pavel Vydra – OK Reco Sport Pecka

H60: 3. Josef Beneš – Sportcentrum Jičín



neděle – Nová Ves u Jablonce – klasická trať:

D21L: 4. Lucie Benešová – Sportcentrum Jičín

18. Eva Švihovská – Sportcentrum Jičín

D50: 4. Martina Zalabová – Sportcentrum jIčín

D55: 7. Iva Kábrtová – OK Reco Sport Pecka

H10: 4. Marek Škorpil – Jiskra Hořice

12. Stanislav Pleva – Sportcentrum Jičín

H21K: 9. Jakub Zahradník – Sportcentrum Jičín

H21L: 8. Jan Beneš – Sportcentrum Jičín

10. Jaromír Švihovský – Sportcentrum Jičín

12. Petr Žaloudek – Sportcentrum Jičín

16. Tomáš Zalaba – Sportcentrum Jičín

H35: 2. Petr Lepšík – Sportcentrum Jičín

H40: 8. Stanislav Pleva – Sportcentrum Jičín

H50: 2. Martin Škorpil – Jiskra Hořice

5. Pavel Vydra – OK Reco Sport Pecka

H60: 2. Josef Beneš – Sportcentrum Jičín

H75: 2. Jaroslav Havlík – Sportcentrum Jičín



Pavel Vydra