VIDEO: Z nočního klubu knihovna. Projděte si nově otevřený dočasný domov knih

Jičínskou Knihovnu Václava Čtvrtka čeká rekonstrukce. Celé léto knihovnice dřely na přestěhování všech knih, zařízení, dekorací a vybavení do náhradních prostor. Část se přesunula do stávající pobočky knihovny v Bunkru na Novém Městě, část zůstává v Denisově ulici, jen přes ulici. S přispěním Města totiž knihovnice vytvořily dočasné prostory pro čtenáře a milovníky literatury ve velmi netradičních prostorách. I s regály se nastěhovaly do bývalého nočního tanečního klubu Tančák.

Ještě před prvním čtenářem si nové prostory prohlédli příznivci a zaměstnanci jičínské knihovny. Došlo i na již tradiční slavnostní první nakrojení knihovnické bábovky. | Video: Deník/Kateřina Chládková