Lukáš Veselý a Marek Nýč, policisté z Kopidlna, zachránili život chlapci, který zřejmě za jízdy vypadl z okna jedoucího vlaku. Společně s operačním důstojníkem propojili dvě různá oznámení – divný pocit vlakvedoucí a otce postrádajícího syna, které od sebe dělilo 45 minut. Ležícího chlapce v bezvědomí našli v kolejišti a ihned zahájili srdeční masáž.

Foto: archiv Policie ČR

K nešťastné události se šťastným koncem došlo v pátek 17. března. Kolem půlnocí přijali kopidlnští policisté od operačního důstojníka oznámení o pohřešování mladistvého syna, který se nevrátil z návštěvy u kamaráda domů do Jičína. V téměř stejném čase se ozvala i průvodčí vlaku směřujícího z Kopidlna do Jičína, která měla podezření, že podnapilý mladý muž mohl vypadnout z okna jedoucího vlaku.

„Hlídka kopidlnských policistů ve složení Lukáš Veselý a Marek Nýč společně s operačním důstojníkem propojila uvedená oznámení, díky tomu, že oznamovatelka poznala pohřešovaného syna na fotografii. Následně se policisté vydali pohřešovaného chlapce do Jičíněvsi podél kolejí ve směru na Nemyčeves hledat. S sebou si vzali defibrilátor a záchranářský batoh," popsala sled událostí policejní mluvčí Eliška Pospíšilová. Po téměř dvou kilometrech od přejezdu si mladíka, ležícího na levé straně kolejí, všiml Lukáš Veselý.

Chlapec byl v bezvědomí, pouze chrčel

„Po přiběhnutí k místu jsme zjistili, že chlapec nekomunikuje, je v bezvědomí, pouze chrčí a na bolestivé podměty nereaguje,“ sdělili zasahující policisté. Následně zahájili srdeční masáž, kdy si chlapec po nějaké době začal dávat ruku na prsa, ale byl stále v bezvědomí. „Srdeční masáž jsme prováděli do příjezdu ZZS, která si následně mladistvého převzala do své péče a letecky ho transportovala do Fakultní nemocnice Hradec Králové,“ doplnil Marek Nýč.

Zachráncům projevil velkou vděčnost sám mladíkův otec. „Chtěl bych moc poděkovat oběma policistům, protože bez kluka by byl život poloviční. Opravdu jim patří velký dík! Ti dva kluci z Kopidlna, kteří mu poskytli první pomoc, ho zachránili a vrátili mi ho, a to se ani nedá slovy popsat,“ poděkoval policistům chlapcův otec.

Policisté zachránili to nejcennější, lidský život

„Policistky a policisté jsou při takovýchto situacích vystaveni obrovskému psychickému vypětí, zvláště jedná-li se o takto mladou osobu. Přestože procházejí školeními zaměřenými na záchranu života, nejsou to fundovaní zdravotníci a není to jejich každodenní činnost. V případě, že policista je u pacienta dříve než zdravotník, berou na sebe do příjezdu záchranáře odpovědnost za resuscitaci člověka. Proto jsem velmi rád, že zasahující policisté jednali od začátku velmi profesionálně a chlapci zachránili to nejcennější, lidský život,“ zhodnotil kladně práci policistů ředitel územního odboru Jičín Petr Mucha.

