Sobotní program festivalu Jičín - město pohádky na poslední chvíli obohatil herec Michal Nesvadba, kterého několik generací zná jako lepenkového mága z Kouzelné školky. Nedávno oznámil, že v oblíbeném dětském pořadu po několika desetiletích končí a bude se nyní naplno věnovat divadlu a dalším projektům.

Pro mnoho lidí tím končí jedna éra, která začala už v jejich dětských letech. A když na pódiu v jičínském Zámeckém parku vytáhl loutku svého kumpána Františka a zahrál znělku z Kouzelné školky, mnozí měli co dělat, aby zamáčkli slzu. Pro čtenáře Deníku Michal Nesvadba natočil zdravici a vzkazuje, aby vzpomínali na své dětství a užívali třicítku.

"Chce se mi říct 'Ahoj holky a kluci', ale mnohým z vás už je ted možná o dost víc a možná jste na mých pořadech vyrostli. A těch 23 let, pokud vám je nyní okolo třiceti, bylo krásných. Užívejte si to a vzpomínejte na mě, protože jsem vaše dětství. A ta radost, veselost a moje nápady tam pořád někde jsou," říká Michal Nesvadba ve videu.

Jičínské vystoupení na pohádkovém festivalu bylo jedno z posledních před velkou chystanou show v O2 Aréně. Lístky na představení, které bude podle Nesvadby vyvrcholením jeho dosavadní kariéry, rychle mizí. "Bude to velká show, ale není to jen o mně. Je to o těch mých nápadech, které dokážou zaujmout nejen ty malé, ale i desetileté, patnáctileté i třicetileté. Však to v hlavě připravuju celý život," pozval na završení této životní fáze Nesvadba.

Ve veřejném prostoru ale symbol dětství milionů Čechů zůstane. Nadále se prý bude věnovat v divadlu a v lednu by se měl na televizních obrazovkách objevit seriál, ke kterému napsal scénář.