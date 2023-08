Jičíně brzy vyroste zbrusu nová silnice. Radnice vypíše veřejnou zakázku na stavbu, která propojí Konecchlumského a Hradeckou ulici. Usnadní se tim propojení obchvatu s průmyslovou zónou. „Nová silnice bude primárně sloužit k lepší plynulosti průjezdu kamionů do průmyslové zóny," vysvětlil význam nové komunikace starosta Jan Malý. Město se tak připravuje na avizované úpravy obchvatu a řešení nebezpečné křižovatky u Moravčic.

Přístup do průmyslové zóny ze silnice I/16 je nyní možný hlavně z křižovatky u Moravčic. Projeďte se s námi. | Video: Deník/Kateřina Chládková

Podle starosty města Jana Malého nová silnice zlepší přistupnost jičínské průmyslové zóny a tím otevře dveře dalšímu plánovanému projektu. Ředitelství silnic a dálnic totiž v následujících letech plánuje opravy mostů na obchvatu Jičína a spolu s tím by se měla vyřešit také problematická křižovatka obchvatu a ulice Konecchlumského, která vede na Moravčice. „Tam je to fakt o strach. Do Moravčic jezdím s dětmi k babičce, ale znamená to přejet přes tu velkou silnici. Někdy tam stojím i deset minut, než se odhodlám přejet na druhou stranu," okomentovala současný stav řidička Michaela.

Současnou úrovňovou křižovatku by měly budoucí úpravy vyřešit. „Chtěli bychom, aby tam vznikl podjezd," vysvětlil starosta. Tím ale kamiony ztratí možnost najíždět na obchvat z Konecchlumského ulice, která průmyslovou zónou prochází. Mohlo by to tedy znamenat zásadní problém pro dopravu uvnitř města, jediná cesta by totiž pro kamiony vedla přes kruhový objezd v Hradecké ulici u železničního přejezdu.

Nová silnice, která propojí Hradeckou a Konecchlumského mimo obydlenou část města, se tak pro další plány obnovy a přestavby obchvatu stává zásadní. Na projekt, který se bude realizovat mezi lety 2023 a 2025, vyhradilo město 15 milionů korun, které vyčlenilo z přebytku loňského rozpočtu. Zastupitelstvo financování stavby schválilo letos v březnu.

Na začátku léta schválila Rada města zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku, na jejím základě bude podle pravidel vybírat zhotovitele. Celková délka nové silnice bude 500 metrů a současně s ní vznikne také nové pouliční osvětlení a rozvody městské optické sítě. Podél silnice povede také chodník.

Většina pozemků, kterých se stavba bude týkat, patří městu, takže starosta zdržení projektu z majetkových důvodů neočekává.