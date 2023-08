Jen hrábnout rukou do krabice plné kroutících se červů vyžaduje notnou dávku sebezapření. Zatímco prodejce hmyzích pochutin Petr Kovařík chystá ve stánku na jičínském food festivalu porci pražených moučných červů na česneku se salátkem a keksy, vybízí zákazníky, aby vyzkoušeli o něco extrémnější zážitek - ochutnat čerstvé, ještě živé larvy. Reportérka Deníku jejich chuť vyzkoušela, ale raději při tom zavřela oči a představovala si, že si do úst sype hrst popkornu. Jak to bylo?

Červí delikatesy na jičínském Food festivalu | Video: Deník/Kateřina Chládková

Narozdíl od tepelně upraveného, osoleného a často velmi kořeněného hmyzu je chuť čerstvých moučných červů jemná a lehce nasládlá. A pocitově je to podobné, jako jíst mungo klíčky. Jen doporučujeme rychle a důrazně kousat.

O hmyzu se často říká, že je to potrava budoucnosti. Díky vysokému obsahu proteinu, snadnému a udržitelnému chovu a variabilitě ochucení a využití se pochoutky z červů, cvrčků nebo mravenců stávají oblíbeným lákadlem food festivalů a ochutnávkových akcí.

Food festival ovládla exotika. Davy přišly na street pochoutky z celého světa

„Už je to tak rozšířené, že bych to nazval spíš potravinou současnosti. Ale nevěřím, že by hmyz v budoucnu mohl nahradit kompletní stravu lidí, museli bychom toho sníst velké množství. Jako doplněk a alternativní zdroj přírodního proteinu je ale hmyz skvělá varianta," uvedl na akci v Jičíně Petr Kovařík, jeden ze zakladatelů ostravské firmy Farmerio. Spolu s bratrem Pavlem se zaměřují na přípravu a prodej larev potemníka moučného z čeledi Tenebrionidae.

Firmu založili v roce 2021, s přípravou hmyzu ale začínali už o několik let dříve. Jak sami přiznávají, recepturu na křupavé pražené červy, které nyní ve velkém prodávají v pytlíčcích a nabízejí na e-shopu nebo na festivalech jídla, vymýšleli metodou pokusu a omylu. „Než jsme dosáhli toho pravého výsledku, spousta upražených červíků končila v miskách našich domácích mazlíčků," přiznali bratři, které ke kariéře hmyzích kuchařů předurčilo už společné příjmení.

Koloniál v Libošovicích se dědí z táty na dceru. Zákazníků ale ubývá, přežije?

Na food festival do Jičína přijeli podle Petra Kovaříka už podruhé a rádi se do Českého ráje vracejí. V sobotu 12. srpna možná nepatřili narozdíl od rolované zmrzliny, tacos nebo burgerů ke stánkům s nejdelší frontou. Zato ale určitě vzbudili největší zvědavost a pozdvižení. Z ochutnávky živých červů si totiž mnozí udělali osobní výzvu.

I návštěvník festivalu Václav si nemohl ochutnávku vynachválit. „Pocit to byl normální. Chutnali výborně, nebyli ochucení, takže chuť byla svěží a přírodní," recenzoval svůj zážitek. Pražený hmyz už v minulosti vyzkoušel, tehdy prý ochutnával mravence. Na food festivalu v Jičíně se k červímu stánku vypravil i s dcerou, která pražené červy také s nadšením ochutnala, na živé si ale prý netroufla.

Lepší český červ než cvrček z Litvy

Kromě larev potemníka moučného zkoušeli zakladatelé Farmerio připravovat také cvrčky. Ti se ale musí dovážet z Litvy a ostravská firma dala raději přednost českým chovatelům červů. „Bereme je od chovatele z Česka, který je jediný licencovaný dodavatel červů pro gastronomii v naší republice," dodal Kovařík.

Tepelně upravené červy od různých prodejců mohou zájemci ochutnat na většině food festivalů. Například nedávno v Hořicích hmyzí delikatesy prodávali minimálně u třech stánků. Balený pražený hmyz je ale také možné objednat přes internet a zařadit do domácího vaření. „Prodáváme čokolády a další dobroty s hmyzím proteinem. Lze je ale přidat také do kaší, na palačinky, do jogurtů. Obsahují 52 procent proteinu, prodáváme sedm různých příchutí a nepřidávám žádný olej, takže je to i zdravé," vychválil moderní surovinu prodejce.