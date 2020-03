Vězeňská služba přijala v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 sérii preventivních opatření, návštěvy do věznic však zatím nezakázala.

Ilustrační foto. | Foto: Uwe Titscher

Kdo se však chystá vstoupit do věznic, ústavů pro výkon zabezpečovací detence a dalších zařízení musí povinně absolvovat měření tělesné teploty. „V případě, že bude u příchozí osoby zjištěna vyšší teplota než 38 stupňů Celsia, nebude jí umožněn vstup do objektu,“ upozorňuje tisková mluvčí Petra Kučerová. Lidé, kteří pociťují respirační či jiné zdravotní obtíže, by se měli návštěvám vězněné osoby vyhnout.